صندوق باينانس لابز بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لتحفيز تبني العملات المشفرة وويب ٣ وبلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 1 يونيو 2022 03:48 مساءً - أطلقت باينانس لابز، الذراع الاستثماري لعملاق العملات المشفرة "باينانس"، صندوقًا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بالشراكة مع مستثمرين عالميين بما في ذلك دي إس تي غلوبال بارتنرز وبريير كابيتال لدفع الابتكار عبر مشهد العملات المشفرة وويب ٣ وبلوكتشين.

تخطط باينانس لابز لتخصيص أحدث صندوق بقيمة ٥٠٠ مليون دولار للمشاريع عبر مراحل مختلفة - الحضانة، والمراحل المبكرة والنمو المتأخر.

وقد شارك تشانغ بينغ زاو "سي زي"، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، رأية في تسريع تبني نظام العملات المشفرة البيئي، حيث كشف عن أهمية الارتباط بين القيم والأشخاص والاقتصادات:

"إن الهدف من صندوق الاستثمار المغلق حديثًا هو اكتشاف ودعم المشاريع والمؤسسين الذين لديهم القدرة على بناء وقيادة ويب ٣ عبر التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف والألعاب والميتافيرس والتواصل الاجتماعي وغير ذلك."

تم إنشاء باينانس لابز في عام ٢٠١٨ ومنذ ذلك الحين استثمرت واحتضنت أكثر من ١٠٠ مشروع على مستوى العالم. بعض الشركات البارزة في محفظتها تشمل ون إنش وأكسي إنفينيتي ودون اناليتيكس وإلروند وبوليغون وذا ساندبوكس.

كما استثمرت باينانس لابز أيضًا ٣ ملايين دولار في بلوكتشين تيرا في الطبقة -٠ في عام ٢٠١٨.

في حديثه إلى كوينتيليغراف، قال المدير التنفيذي للاستثمارات في باينانس لابز "كين لي" أن هناك ١٤ مشروعًا تشارك في الموسم الرابع من برنامج الحضانة وسيحصلون على التمويل الأول من الصندوق الجديد.

والشركات الناشئة المؤهلة هي غرينديري ونولينك نتورك وفيلسوان وستارتون من قطاع البنية التحتية؛ وكودا وأوبن لافريج من قطاع التمويل اللامركزي؛ وكورال آب وألتر فيرس إنك وتشابتر إكس وغيميك غيلد من قطاع الألعاب والميتافيرس؛ وكويستيف وريفيل من قطاع التمويل الاجتماعي؛ وبلايبكس (ماي كاش باك) وأمبروسيا فاينانس من قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.