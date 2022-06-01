تقرير: زوج تداول إيثريوم مقابل الدولار يجذب المزيد من المتداولين في الربع الأول من عام ٢٠٢٢

تام شمس - الأربعاء 1 يونيو 2022 03:48 مساءً - اجتذب زوج إيثريوم (ETH) مقابل الدولار الأمريكي (USD) أكبر عدد من المتداولين من يناير إلى مارس ٢٠٢٢، وفقًا لمنصة التداول كابيتال دوت كوم.

ففي تقريره الفصلي، أشار موقع كابيتال دوت كوم إلى أنه في عام ٢٠٢١، احتفظ زوج الدوجكوين (DOGE) مقابل الدولار الأمريكي بأهم عدد من المتداولين. ومع ذلك، فقد احتل زوج زوج إيثريوم مقابل الدولار موقعًا لمعظم المتداولين داخل منصة التداول لأول مرة.

أشار التقرير الفصلي إلى أن معدل دوران العملة المشفرة ارتفع بنسبة ٩٣٪ خلال الربع. على الرغم من الإحصاء الإيجابي، يقر التقرير بأن الزيادة في الإيرادات لا تعكس اتجاهات السوق الأوسع لأنه تم الوصول إلى الرقم بسبب ارتفاعات قليلة في الحجم في يوم واحد.

وقد أبرزت كابيتال دوت كوم أيضًا أن السوق الأوسع حاليًا في حالة من عدم الاهتمام. ووفقًا لكبير المحللين في كابيتال دوت كوم، ديفيد جونز، فإن الاتجاه الهبوطي لعملة البيتكوين (BTC) من نوفمبر إلى يناير قد أثر على اهتمام المتداولين الأفراد بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر المحلل أن متداولي العملات المشفرة هم "مخلوقات قطيع" مدفوعة بالزخم.

بعد ارتفاع مشاركة المستثمرين في شهر يناير، أظهرت الأشهر التالية تراجعًا. ففي فبراير، انخفض متداولو الأصول الرقمية على المنصة بنسبة ١٦٪. في الشهر التالي، انخفض الرقم بنسبة ١٠٪ أخرى.

يوم الاثنين، اقترب سعر إيثريوم من علامة ٢٠٠٠ دولار حيث ارتفع بيتكوين فوق ٣٠٩٠٠ دولار. ومع ذلك، لاحظ المحللون أنه على الرغم من الارتداد، قد ينتهي الاتجاه الصعودي للأسعار أضعف من أداء منتصف العام لعام ٢٠٢١. من ناحية أخرى، لاحظ بعض المحللين أيضًا أن هناك احتمالية للارتداد إلى ٢٧٠٠ دولار خلال الصيف.