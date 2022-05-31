باينانس تطلق جولة توعية بالعملات المشفرة في إفريقيا مع تزايد التبني

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 11:55 مساءً - مع زيادة بنسبة ١٢٠٠٪ في حجم العملات المشفرة الذي تم تلقيه بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، استحوذ الاعتماد المتسارع للأصول الرقمية في إفريقيا على اهتمام العديد من الشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى المشاركة في هذا السوق المتنامي.

من المقرر عقد جولة التوعية حول بلوكتشين والعملات المشفرة (BCAT) في شهر يونيو، وهي حملة توعية مستمرة مدعومة من باينانس والتي تنشر المعرفة وتحاول تنمية مجتمع عملات مشفرة قوي في إفريقيا. من خلال الوصول إلى طلاب الجامعات، ومعظمهم في جنوب شرق نيجيريا، تأمل الحملة في زيادة اعتماد العملات المشفرة بين الشباب النيجيري، وهي الفئة العمرية الأكثر انتشارًا في البلاد.

سيقام الحدث الرئيسي يوم ٤ يونيو في مركز أماديو للمناسبات في إينوغو، نيجيريا. وتشمل المحطات الأخرى في الجولة أوغندا وغانا والكاميرون.

أطلقت باينانس جولة BCAT في عام ٢٠١٩ وتزعم أنها وصلت إلى أكثر من ٦٠٠٠٠ نيجيري. يركز حدث هذا العام بشكل كبير على المفاهيم المتعلقة باللعب من أجل الكسب والميتافيرس والتوكنات غير قابلة للإتلاف.

على الرغم من كونها أصغر اقتصاد عملات مشفرة في العالم من حيث اختراق السوق، إلا أن إفريقيا تتبنى الأصول الرقمية بسرعة أكبر حيث يبحث السكان المحليون عن بدائل للبنية التحتية المالية الضعيفة ونقص الدفع عبر الإنترنت. وقد ظهرت التحويلات والمدفوعات والمدخرات بين الأقران كمحركات تبني رئيسية للسكان المحليين، وفقًا لبيانات من تشيناليسيس. يرى الكثير من الناس في إفريقيا أن عملة بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة هي ملاذ من السياسات الحكومية والتضخم.

تتطلع BCAT Africa ٢٠٢٢ أيضًا إلى تلبية الحاجة إلى مساحة محادثة عملات مشفرة مشتركة، خاصةً في مكان تحظر فيه معظم البنوك المركزية العملات المشفرة أو تخضع لرقابة صارمة، مما دفع العديد من الأفارقة إلى أنظمة نظير إلى نظير التي نمت شعبيتها.