لجنة بازل تضغط بمتطلبات تقييدية لممتلكات العملات المشفرة للبنوك

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 09:48 مساءً - اجتمعت لجنة بازل للرقابة المصرفية يوم الجمعة وناقشت العملات المشفرة، من بين مواضيع أخرى. حيث صرحت اللجنة أنها ستنشر قريبًا ورقتها الاستشارية الثانية بهدف وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية بشأن المعالجة الاحترازية لتعرض العملات المشفرة من قبل البنوك بحلول نهاية العام.

ففي بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، أصدرت اللجنة البيان التالي، والذي من المحتمل أن يكون في إشارة إلى الانهيار الأخير لنظام تيرا البيئي:

"أبرزت التطورات الأخيرة أهمية وجود إطار عمل احترازي عالمي للتخفيف من المخاطر من الأصول المشفرة."

بدأت اللجنة مشاورات حول تعرض القطاع المصرفي لمخاطر العملات المشفرة في عام ٢٠٢١ ونشرت ورقة حول النتائج التي توصلت إليها في ذلك الوقت. قسّمت اللجنة الأصول المشفرة إلى مجموعتين، حيث شكلت الأصول التقليدية المرمّزة والعملات المستقرة المجموعة الأولى، وشكّلت جميع الأصول الأخرى المجموعة الثانية. تم تعيين وزن مخاطر بنسبة ١٢٥٠٪ للمجموعة الثانية، والتي تضمنت جميع العملات المشفرة ومشتقاتها. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يحتفظ البنك بدولار واحد من النقود الورقية مقابل كل دولار واحد من العملات المشفرة التي يحتفظ بها.

وقد أدت "المعاملة الاحترازية المتحفظة" للجنة إلى اعتراضات من مجموعات الصناعة المصرفية. قالت الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA) ورابطة صناعة العقود الآجلة (FIA) ومعهد التمويل الدولي وغرفة التجارة الرقمية وخمس منظمات أخرى في رسالة إلى اللجنة أن المتطلبات المقترحة ترقى إلى "عوائق جوهرية أمام مشاركة البنوك المنظمة في أسواق الأصول المشفرة".