باينانس ستيكينغ تكمل المرحلة الأولية من توزيع توكنات تيرا ٢.٠ مع استمرار مشكلات النظام البيئي

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 09:48 مساءً - قالت منصة تداول العملات الرقمية باينانس، يوم الثلاثاء، إنها أكملت المرحلة الأولى من توزيع توكنات تيرا لونا (LUNA) الجديدة إلى حاملي تيرا لونا كلاسيك (LUNC) وترا يو إس دي (USTC) وأنكور يو إس تي (aUST).

اعتمد التوزيع على لقطات "ما قبل الهجوم" و"ما بعد الهجوم" لحاملي الوكنات، والتي تم التقاطها عند ارتفاع كتلة LUNC رقم ٧٥٤٤٩١٠ الساعة ١٤:٥٩:٣٧ يوم ٧ مايو ٢٠٢٢ بالتوقيت العالمي المنسق وارتفاع الكتلة ٧٧٩٠٠٠٠ الساعة ١٦:٣٨:٠٨ يوم ٢٦ مايو، ٢٠٢٢ UTC، على التوالي. وحسبما صرحت باينانس، تلقى المستخدمون توكنات LUNA الجديدة بناءً على مخطط التعويض الذي حدده مطورو تيرا:

١. ما قبل الهجوم ١ aUST = ٠,٠١٨٢٧٧١٢١٤٣ ‏LUNA

٢. ما قبل الهجوم ١ LUNC = ١,٠٣٤٧٣٥٠٧١ ‏LUNA

٣. بعد الهجوم ١ USTC = ٠,٠٢٣٥٤٨٠٠٠٨٤ ‏LUNA

4. بعد الهجوم ١ LUNC = ٠,٠٠٠٠١٥٣٠٧٩٢٧ ‏LUNA

في وقت ما قبل الهجوم، كانت قيمة واحدة من aUST تبلغ ١,٢٤ دولار بينما كانت قيمة LUNC واحدة تبلغ ٧٥ دولارًا تقريبًا. في وقت ما بعد الهجوم، كانت قيمة USTC وLUNC واحدة تبلغ ٠,٠٦٣٢ دولار و٠,٠٠٠١٤٣٤ دولار على التوالي. في وقت كتابة المقالة، تبلغ قيمة كل توكن من LUNA ٩,٢٥ دولارات. بغض النظر عن الطابع الزمني، تم توزيع ما يقرب من ٣٠٪ من توكنات LUNA على الفور، بينما سيتم توزيع ٧٠٪ المتبقية شهريًا في جدول استحقاق يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لخطة إصلاح تيرا.

بالإضافة إلى ذلك، كان المستخدمون الذين قاموا بتكديس توكنات USTC الخاصة بهم عبر الهجوم المسبق على باينانس ستيكينغ مؤهلين أيضًا لتوزيع التوكنات. وحسبما اتضح، كانت أصول USTC الخاصة بالمستخدمين مخزنة على السلسلة، مع استخدام aUST كتوكن حامل للعائد. أطلقت باينانس ستيكينغ USTC قبل شهر واحد فقط وأنهت البرنامج بعد فترة وجيزة من انهيار النظام البيئي تيرا لونا كلاسيك.

على الرغم من توزيع التوكنات الناجح على باينانس، يبدو أن التوزيع لم يتم بسلاسة كما هو متوقع لعشاق العملات المشفرة الذين يحتفظون بأصول تيرا في محافظ ذاتية الوصاية. حيث قال مطورو تيرا إن بعض المستخدمين حصلوا على توكنات LUNA أقل من المتوقع من توزيع التوكنات ويعملون بنشاط على إيجاد حل. في نفس اليوم، يبدو أن خطأ تسعير LUNC قد تسبب في استغلال آخر من المحتمل أن يستنزف بروتوكول ميرور، القائم على تيرا، من جميع أمواله.