تقرير: البنك المركزي الروسي يشير إلى اتفاق مع مراجعات قانون العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 08:49 مساءً - صرح النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا يوم الثلاثاء أن البنك منفتح على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية، حسبما أفادت رويترز، إلى جانب وسائل الإعلام الروسية، التي أضافت أن البنك يعيد النظر في موقفه بشأن تعدين العملات الرقمية أيضًا. وقد نُقل عن يودايفا قوله:

"لقد غيّرنا موقفنا بشأن التعدين، كما سمحنا باستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية وخارج البلاد"،

يبدو أن بيان مسؤول البنك، المحاط بإعلانات حول تنظيم البنوك المحلية، هو تنازل للمشرعين الذين يعدون نسخة جديدة من قانون "حول العملة الرقمية". وقد ذكرت صحيفة الأعمال فيدوموستي أن وزارة المالية كشفت عن مسودة القانون في مناقشة استضافها حزب روسيا المتحدة يوم الجمعة.

في تلك المناقشة، ذكر أنطون غوريلكين، عضو مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، الحاجة إلى أن يتدخل البنك المركزي؛ وقد تم بالفعل النظر في مدخلات العديد من وكالات الدولة والوزارات في المسودة.

ويعتبر شرط السماح بالتجارة الدولية بالعملات المشفرة هو ابتكار في القانون. حيث قال مسؤول وزارة التنمية الاقتصادية، أناتولي ديوبانوف، في حدث روسيا المتحدة، إن إضافته إلى القانون الحالي كان مسألة مصالح خاصة.