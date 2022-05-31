بي إن بي تشين تصدر خارطة طريق تقنية لمدة عام لتطوير النظام البيئي

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 03:49 مساءً - أعلنت بي إن بي تشين عن إطلاق خارطة طريق تقنية مصممة بهدف تعزيز الهيكل اللامركزي للشبكة، وقدرة البنية التحتية للجوانب الجانبية، وإمكانات التطبيقات اللامركزية التي يبنيها المطورون (dApps) لتحسين الأداء والكفاءة.

تم الإعلان عن الوثيقة في بي إن بي تشين ريفيليشن ساميت، وكشفت أيضًا عن أحدث نسخة من برنامج الاحتضان "موست فاليابل بيلدر" لمهندسي برمجيات ويب ٣ الطموحين.

في فبراير من هذا العام، تم دمج باينانس تشين وباينانس سمارت تشين لتشكيل ما يُشار إليه الآن باسم بي إن بي تشين، وهي طبقة بنية تحتية متعددة السلاسل تدعم النظام البيئي الجديد، بالإضافة إلى آليات حوكمة BNB.

وتتضمن بعض التطورات البارزة في خارطة الطريق إدخال السلاسل الجانبية لتطبيقات BNB للشبكة الرئيسية مع ميتا إيبس وميتافيرس ورلد؛ ومضاعفة عدد المدققين اللامركزيين تقريبًا ليصل إلى ٤١ عبر اقتراح BEP-١٣١؛ وتعزيز قدرة بلوك غاز للسلسلة الذكية BNB إلى ٢٠٠ مليون في الربع الثالث على التوالي لتحسين كفاءات التكلفة والسرعة، من بين أمور أخرى.

شارك المدير التنفيذي لمؤسسة BNB، يوري فيروشيو، تقييمه لكيفية دعم تنفيذ خارطة الطريق لنمو النظام البيئي لبي إن بي تشين، قائلًا: