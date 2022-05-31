سنغافورة تستكشف ترميز الأصول الرقمية في السلاسل العامة

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 03:49 مساءً - أطلقت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) بروجكت غارديان، وهو تجربة أصول رقمية قائمة على بلوكتشين ستستخدم الترميز. وسيشمل المشروع مؤسسات مالية منظمة تعمل بمثابة "جهات ثقة"، مع برنامج تجريبي يشمل جي بي مورغان، وبنك دي بي إس، وماركتنود، وهو المشروع المشترك لشركة إس جي إكس للسندات.

مبادرة بروجكت غارديان، التي تم الإعلان عنها خلال قمة آسيا تك في سنغافورة يوم الثلاثاء، كان بقيادة نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية هنغ سوي كيت. ستشهد سلطة النقد في سنغافورة استكشاف تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) في أسواق التمويل بالجملة من خلال إنشاء مجمع سيولة من السندات والودائع المرمّزة لتنفيذ الاقتراض والإقراض على شبكة عامة قائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لمسؤول التكنولوجيا المالية في سلطة النقد في سنغافورة، الدكتور سوبنيندو موهانتي، فإن الدروس المستفادة من بروجكت غارديان ستكون بمثابة أساس لإعلام أسواق السياسة بقضبان الحراسة التنظيمية اللازمة لاستخدام التمويل اللامركزي مع تخفيف مخاطرها أيضًا.

يتمتع كل من دي بي إس وجي بي مورغان بخبرة في تطوير الأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين في عملياتهم المصرفية بالجملة. وفي العام الماضي، أطلق بنك دي بي إس سندات رقمية بقيمة ١١ مليون دولار في طرح توكن أوراق مالية (STO). منذ إنشائها في عام ٢٠٢٠، أكملت شبكة الأصول الرقمية أونيكس التابعة لجي بي مورغان أكثر من ٣٠٠ مليار دولار من المعاملات.

أخذت سلطة النقد في سنغافورة زمام المبادرة في استكشاف مستقبل التمويل باستخدام بروتوكولات العقود الآجلة، لتصبح إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية القليلة التي تقوم بذلك. وإذا نجحت، فقد تساعد سنغافورة على ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.