الهند تتعاون مع صندوق النقد الدولي في ورقة التشاور الخاصة بالعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 03:49 مساءً - تقوم وزارة الشؤون الاقتصادية الهندية بوضع اللمسات الأخيرة على ورقة استشارية حول العملات المشفرة، والتي سيتم تسليمها بعد ذلك إلى الحكومة الفيدرالية. ويمكن أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى تقريب الدولة التي يبلغ عدد سكانها ١٤ مليار نسمة من الإجماع التنظيمي الدولي بشأن الأصول الرقمية.

ففي يوم الاثنين، ٣٠ مايو، خلال حدث استضافته وزارة العمل والتوظيف، كشف وزير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث أن وزارته تنهي العمل على ورقة التشاور، والتي ستحدد موقف الأمة من العملات المشفرة.

وقد تمت صياغة الوثيقة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. وحدد سيث أن الورقة ستعزز التزام الهند بـ "نوع من اللوائح العالمية":

"الأصول الرقمية، مهما كانت الطريقة التي نريد التعامل بها مع تلك الأصول، يجب أن يكون هناك إطار عمل واسع يجب أن تكون جميع الاقتصادات فيه معًا."

وردًا على سؤال حول الحظر التام المحتمل، أقر المسؤول بأن أي حظر على المستوى الوطني لن يعمل بمعزل عن غيره:

"مهما فعلنا، حتى لو ذهبنا إلى الشكل المتطرف، فإن البلدان التي اختارت الحظر، لا يمكنها النجاح ما لم يكن هناك إجماع عالمي."

في عام ٢٠٢٢، بعد فترة طويلة من رفع الحظر رسميًا، حذر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من تهديد "الدولرة" التي تشكلها العملات المشفرة، بينما في خطابه الافتراضي الأخير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي العملات المشفرة بأنها تمثل تحديًا عالميًا يتطلب "عملًا جماعيًا ومتزامنًا" من جميع الهيئات الوطنية والدولية.