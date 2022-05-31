الأرجنتينيون يلجئون إلى بيتكوين وسط مخاوف من التضخم: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 31 مايو 2022 12:52 صباحاً - منذ عام ٢٠١٦، تخوض الأرجنتين حربًا ضد التضخم. وبسبب عوامل متعددة، مثل انعدام الثقة في البنك المركزي أو الإنفاق الحكومي المفرط، أثر انخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وقد أدى ذلك إلى وضع ٣٧,٣٪ من السكان تحت خط الفقر، واختفت مدخرات كثيرين آخرين في الهواء. في ظل هذه الخلفية، تحول العديد من الأرجنتينيين إلى بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة كوسيلة للتحوط ضد تضخم بنسبة ٦٠٪، على الرغم من أن السوق كان في المنطقة الحمراء لعدة أشهر وأن البنك المركزي يمنع المؤسسات المالية من العمل بأصول رقمية.

في تقرير أميريكان ماركت إنتليجنس الذي استشهدت به رويترز، وجد أن "تغلغل العملة المشفرة" في الأرجنتين قد وصل إلى ١٢٪، أي ضعف مثيله في بيرو والمكسيك ودول أخرى في المنطقة.

يبدو أن الأرجنتينيين يتبنون العملات المشفرة بوتيرة أسرع بسبب التضخم. تم إنشاء الرسم البياني عبر كانفا.

بالإضافة إلى بيتكوين، يتجه الأرجنتينيون بشكل متزايد إلى العملات المستقرة كوسيلة لتخزين القيمة بدولار الولايات المتحدة، خاصةً وأن بلادهم تفرض ضوابط صارمة على رأس المال على خدمات الصرف الأجنبي.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن الأرجنتين تتخذ نهجًا حذرًا لتنظيم الأصول الرقمية. في مقابلة مع يوتيوب عام ٢٠٢١، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز: "هناك نقاش ضخم حول العملات المشفرة، إنه نقاش عالمي ويجب أن أعترف أنه مسألة حذر".

وفي ملاحظة أكثر إشراقًا، ذكر أيضًا أن "العملة المشفرة لها ميزة" لأنها "تساعد في احتواء التضخم" وأنها، "إلى حدٍ ما، أصل ثابت."