موني غرام ستفتح منصة تحويل مع ستيلر، وتتطلع إلى صفقة مع المحفظة في السلفادور

تشترك موني غرام إنترناشيونال، وهي إحدى أكبر خدمات التحويل عبر الحدود في العالم، مع بلوكتشين ستيلر لإنشاء منصة قائمة على العملات المستقرة لتحويل الأموال. وستسمح الخدمة الجديدة لمستخدمي ستيلر واليت بإرسال عملات سيركل يو إس دي كوين (USDC) إلى المستلمين، والذين سيكونون قادرين على صرفها مقابل العملات الورقية عبر شبكة موني غرام.

حيث قال أليكس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة موني غرام، في مقابلة: "نحاول أن نكون جسرًا من عالم العملات المشفرة إلى عالم العملات الورقية".

وقال هولمز أيضًا إن موني غرام تجري محادثات مع شركات خارجية توفر محافظ رقمية في السلفادور إلى جانب محافظ شيفو المدعومة من الحكومة والتي تم تقديمها عندما قدمت الدولة باعتماد بيتكوين (BTC) كعملة قانونية في البلاد العام الماضي. من خلال صفقة مع إحدى هذه الشركات، ستكون موني غرام قادرة على التنافس على تحويلات بيتكوين أيضًا.

حيث قال هولمز لبلومبرغ: "إذا كانت دولة مثل السلفادور ستجعل عملة البيتكوين سلسة بالدولار الأمريكي في الدولة، أعتقد أن المستهلكين، من خلال موني غرام، يجب أن يكونوا قادرين على تحويل بيتكوين إلى السلفادور أو تحويل الدولارات وتحويلها إلى بيتكوين". "إذا كان هذا هو المكان الذي يتجه إليه العالم، فلنشارك في هذا العالم ودعونا نرى كيف يمكننا المساعدة في تحقيق هذه الفرصة."