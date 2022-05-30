باراغواي تمهد الطريق لتنظيم العملات المشفرة على الرغم من المعارضة الداخلية

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 11:54 مساءً - ينظر الكثيرون إلى باراغواي على أنها نقطة ساخنة محتملة لاعتماد العملة المشفرة بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء والضرائب الميسرة نسبيًا. وقد أدركت الحكومة هذه الفرصة من خلال دفع تشريعات جديدة حول الأصول الرقمية.

في ٢٥ مايو، وافق كونغرس باراغواي على مشروع قانون ينظم تداول العملات المشفرة والتعدين والحفظ بأغلبية ٤٠ صوتًا مقابل ١٢ صوتًا. يجب الآن أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون حتى يصل أخيرًا إلى الرئيس ماريو عبدو بينيتيز.

إذا تم التصديق على مشروع القانون، فسيتم تطبيقه على أي فرد أو منظمة في باراغواي تشارك في التعدين أو التسويق أو التداول أو النقل أو الإنتاج أو الحفظ أو الإدارة للعملات المشفرة والوظائف ذات الصلة. يقترح التشريع ضمانات مالية وقانونية للشركات والأفراد، بينما يفرض قيودًا على مسائل الإنفاق على الكهرباء والضرائب.

على سبيل المثال، تنص ترجمة المادة ١١ من القانون على ما يلي: "يُعترف بتعدين العملات المشفرة كنشاط صناعي ومبتكر. وسيكون هذا النشاط المستفيد من جميع الآليات والحوافز المنصوص عليها في التشريع الوطني"

لكن اللوائح لم تأت بدون مقاومة، إذ أعرب كل من البنك المركزي في باراجواي ولجنة الميزانية عن رفضهما للعملات الرقمية، واصفين الحركة بأنها "مشروع عالي المخاطر ولا يفيد الدولة". كان هذا البيان مصحوبًا أيضًا بالشك المعتاد في أن العملات المشفرة تساعد المؤسسة الإجرامية وتزيد بشكل كبير من تكاليف الكهرباء.