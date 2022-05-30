الحكومة تقول إن القائمين بتعدين العملات المشفرة يستهلكون ٢٪ من إجمالي الكهرباء في روسيا

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 02:45 مساءً - وفقًا لأحدث تقدير حكومي، يمثل القائمون بالتعدين العملات الرقمية ٢٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في روسيا.

تجاوزت حصة استهلاك الطاقة في مجال تعدين العملات الرقمية القطاع الزراعي في البلاد، مما يظهر علامات على الانتعاش بعد أن تراجعت روسيا من المراكز الثلاثة الأولى في حصة معدل هاش تعدين بيتكوين العالمي (BTC).

دعا نائب وزير التجارة والصناعة الروسي فاسيلي شباك إلى إخضاع صناعة التعدين لنطاق القانون في أعقاب تقديرات التعدين الأخيرة. وأوضح قائلًا:

"هل تعرفون مقدار حسابات التعدين في الخريطة العامة لتوليد الكهرباء في بلدنا؟ سأخبركم: أكثر من ٢٪. وهذا أكثر من تكلفة الكهرباء للزراعة. لا يسعنا إلا التعرف على التعدين كنشاط صناعي أو صناعة."

يقع تعدين العملات المشفرة في روسيا تحت "المنطقة الرمادية" حيث على الرغم من أنه غير محظور، إلا أنه غير خاضع للتنظيم أيضًا، مما يخلق خطرًا على المشاركين في هذه الصناعة. وأكد نائب الوزير أيضًا أنه بمجرد تنظيم صناعة التعدين المشفرة، فإنها ستتجه نحو المزيد من الأساليب كثيفة الاستهلاك للطاقة.

من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي الروسي الدعوة إلى فرض حظر شامل على عمليات التعدين في البلاد.

حصة معدل هاش تعدين بيتكوين. المصدر: CBECI

انخفضت حصة معدل هاش التعدين في روسيا إلى ٤,٥٥٪ خلف كازاخستان والصين والولايات المتحدة في أحدث تقرير صادر عن مؤشر استهلاك الكهرباء من كامبريدج بيتكوين (CBECI).