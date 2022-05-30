السلطات الكورية الجنوبية تحقق مع العاملين وراء تيرا

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 02:45 مساءً - تواصل حكومة كوريا الجنوبية التحقيق في تيرا فوم لابز، وهي الشركة التي تقف وراء شبكة تيرا بالإضافة إلى توكنات لونا (LUNC) وتيرا يو إس دي (UST)، من خلال إصدار مذكرات استدعاء للموظفين.

حيث أفادت وكالة الأنباء المحلية JTBC يوم ٢٨ مايو أن السلطات الكورية الجنوبية استدعت جميع الموظفين في تيرا فورم لابز كجزء من تحقيق واسع النطاق في انهيار UST وLUNC.

ووفقًا للتقرير، فإن التحقيق يجرى من قبل فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب مدعي منطقة جنوب سيول. تبحث السلطات في القضية للتحقق من وجود علامات على التلاعب المتعمد في الأسعار وإذا ما كانت التوكنات قد مرت بإجراءات الإدراج المناسبة.

وبحسب ما ورد زعم المحققون أيضًا أن آلية توكنات تيرا كانت معيبة في المقام الأول لأن UST غير مرتبطة بنموذج ضمان أو ربح ثابت. وبحسب ما ورد قالت السلطات: "في وقتٍ معين، لا توجد طريقة أخرى سوى الانهيار لأنها لا تستطيع التعامل مع مدفوعات الفائدة والتقلبات في القيمة".

حسبما ورد سابقًا، رفع مستثمرو لونا دعوى جماعية ضد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا فورم لابز "دو كوون" والمؤسس المشارك شين هيون سون في منتصف شهر مايو، مطالبين بسجل لحسابات المستخدمين والمواد التسويقية والاتصالات المتعلقة بـ UST. وبحسب ما ورد فقد المستثمرون ما يصل إلى ٤٤ مليون دولار من الأموال المودعة بعد أن انخفض سعر LUNC بنسبة ٩٩٪ وفقدت UST قيمة ربطها بنسبة ١:١ بالدولار الأمريكي.