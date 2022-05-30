سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين تتجاوز ٣٩٠٠ بيتكوين مما يمثل أعلى مستوى قياسيًا جديدًا

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 02:45 مساءً - لا تتأثر البنية الأساسية لبيتكوين (BTC) بالسوق الهابطة المستمرة، وتتفوق على نفسها - مما يزيد من تأمين ولامركزية وتسريع شبكة النظراء التي لا يمكن اختراقها. وينطبق الشيء نفسه على شبكة البرق المسرَّعة (LN) لبيتكوين.

إذ وصلت سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٣٩١٥,٧٧٦ BTC كما يتضح من البيانات من بيتكوين فيجوالز، مما يدل على الالتزام بقضية تحسين سرعات معاملات بيتكوين وتقليل الرسوم على بروتوكول الطبقة ٢.

سعة بيتكوين التراكمية عبر جميع القنوات. المصدر: عقدة بيتكوين فيجوالز

تم تطبيق شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين لأول مرة في شبكة بيتكوين الرئيسية في عام ٢٠١٨ لمعالجة مشاكل قابلية التوسع في بيتكوين، ومنذ ذلك الحين تمكنت من الحفاظ على مسار تصاعدي من حيث توسيع قدرتها.

مع ذلك، شهد الارتفاع تعطلًا مؤقتًا يوم ١٨ أبريل، عندما انخفضت سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين بنسبة ٧,٧٪ - من ٣٦٨٧,٠٥١ إلى ٣٤٠٢,٢٧٣ بيتكوين في غضون أسبوع. مع إظهار مرونة الشبكة، كان الانخفاض مصحوبًا بانتعاش سريع إلى ٣٧١٨,٣٥١ بيتكوين بحلول ٢ مايو.

إحصائيات شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين. المصدر: 1ml

علاوة على ذلك، تُظهر البيانات الإحصائية من ١ مل أن جميع الجوانب الأخرى لشبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين تواصل النمو بالتوازي مع حملة التبني العالمي للبيتكوين.

إذ يلمح التنبؤ المستند إلى البيانات من أحد مستخدمي ريديت إلى حدوث اضطراب كبير سيؤدي إلى ابتعاد صناعة العملات المشفرة عن التجسير بين سلاسل بلوكتشين من الطبقة الأولى نحو حلول الطبقة الثانية. وحسبما أوضح OP: