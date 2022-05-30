سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين تتجاوز ٣٩٠٠ بيتكوين مما يمثل أعلى مستوى قياسيًا جديدًا

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تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 02:45 مساءً - لا تتأثر البنية الأساسية لبيتكوين (BTC) بالسوق الهابطة المستمرة، وتتفوق على نفسها - مما يزيد من تأمين ولامركزية وتسريع شبكة النظراء التي لا يمكن اختراقها. وينطبق الشيء نفسه على شبكة البرق المسرَّعة (LN) لبيتكوين.
إذ وصلت سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٣٩١٥,٧٧٦ BTC كما يتضح من البيانات من بيتكوين فيجوالز، مما يدل على الالتزام بقضية تحسين سرعات معاملات بيتكوين وتقليل الرسوم على بروتوكول الطبقة ٢.
تم تطبيق شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين لأول مرة في شبكة بيتكوين الرئيسية في عام ٢٠١٨ لمعالجة مشاكل قابلية التوسع في بيتكوين، ومنذ ذلك الحين تمكنت من الحفاظ على مسار تصاعدي من حيث توسيع قدرتها.
مع ذلك، شهد الارتفاع تعطلًا مؤقتًا يوم ١٨ أبريل، عندما انخفضت سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين بنسبة ٧,٧٪ - من ٣٦٨٧,٠٥١ إلى ٣٤٠٢,٢٧٣ بيتكوين في غضون أسبوع. مع إظهار مرونة الشبكة، كان الانخفاض مصحوبًا بانتعاش سريع إلى ٣٧١٨,٣٥١ بيتكوين بحلول ٢ مايو.
علاوة على ذلك، تُظهر البيانات الإحصائية من ١ مل أن جميع الجوانب الأخرى لشبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين تواصل النمو بالتوازي مع حملة التبني العالمي للبيتكوين.
إذ يلمح التنبؤ المستند إلى البيانات من أحد مستخدمي ريديت إلى حدوث اضطراب كبير سيؤدي إلى ابتعاد صناعة العملات المشفرة عن التجسير بين سلاسل بلوكتشين من الطبقة الأولى نحو حلول الطبقة الثانية. وحسبما أوضح OP:
"إن اعتماد حلول الطبقة الثانية يحدث الآن، حتى لو كان بطيئًا ومتقطعًا. ووراء الكواليس، تعمل حلول الطبقة ٢ على تحسين الموثوقية وخفض الرسوم وزيادة إمكانية الوصول. ولا يزال يتم بنائها وتحسينها، وهذا أمر رائع".
كانت هذه تفاصيل خبر سعة شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين تتجاوز ٣٩٠٠ بيتكوين مما يمثل أعلى مستوى قياسيًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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