تيم دريبر: ستقود النساء سوق بيتكوين الصاعد القادم

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 12:52 مساءً - يصر المستثمر الملياردير الشهير تيم دريبر على أن الوقت سيأتي عندما تبدأ النساء في رفع سعر بيتكوين حيث يبدأ المزيد من تجار التجزئة في تقديمها كخيار دفع أكثر فعالية من حيث التكلفة في المتاجر.

وقد أخبر دريبر، وهو نفسه مستثمر في بيتكوين (BTC)، المضيف سكوت ميلكر في برنامج "وولف أوف وال ستريت" على يوتيوب الأسبوع الماضي أن النساء يمكن أن يلعبن دورًا رئيسيًا في دفع أكبر عملة مشفرة من خلال القيمة السوقية إلى ٢٥٠ ألف دولار لكل عملة.

وهو يفسر أنه عندما يبدأ أصحاب المتاجر في قبول بيتكوين كوسيلة دفع على نطاق أوسع، "فجأة، ستمتلك جميع النساء محافظ بيتكوين وسيشترين أشياء باستخدام بيتكوين:"

"ثم سنشهد انفجار سعر بيتكوين ليتجاوز تقديري البالغ ٢٥٠ ألف دولار."

يعتقد دريبر أنه من مصلحة تجار التجزئة البدء في قبول بيتكوين عاجلًا وليس آجلًا. وهو يقر بأن معظم مالكي المتاجر يعملون بهوامش منخفضة، وبالتالي فإن رسوم المعاملات المخفضة مقارنة بالعمل مع شركات بطاقات الائتمان الرئيسية فيزا أو ماستركارد يمكن أن تزيد من حوافز اعتماد بيتكوين.

إن متوسط ​​تكلفة معاملات بطاقة الائتمان يكلف التجار ما يصل إلى ٢,٩٪ في المتجر و٣,٥٪ عبر الإنترنت لكل عملية شراء، وفقًا لكريديت دونكي. وبالمقارنة، فإن متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين يأتي عند ١,٤ دولار لكل معاملة، وفقًا لمجمع بيانات بيتكوين "بيت إنفو تشاتس".

ويلمح درابر إلى أن الفائدة التي تعود على تجار التجزئة واضحة. حيث قال إن النساء "يسيطرن على حوالي ٨٠٪ من إنفاق التجزئة"، وأن تجار التجزئة يمكنهم توفير الكثير على الرسوم المدفوعة لشركات بطاقات الائتمان عن طريق اختيار بيتكوين. إذ تشكل النساء ٣٠٪ من جميع مالكي العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وفقًا لولاية الخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات من قبل شركة الأبحاث مورنينغ كونسالت.