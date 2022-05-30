المستثمرون يتخلصون من تيرا مع انخافض لونا ٢ بنسبة ٧٠٪ خلال يومين

تام شمس - الاثنين 30 مايو 2022 12:52 مساءً - انخفض سعر تيرا (LUNA) بحوالي ٧٠٪ منذ إعادة إطلاق نظام تيرا البيئي عبر تيرا ٢.٠ يوم ٢٨ مايو.

وبموجب خطة الإحياء لمؤسس تيرا فورم لابز "دو كوون"، يتم توزيع توكنات LUNA الجديدة، والتي يشار إليها أيضًا باسم LUNA ٢، على المستثمرين الذين كانوا يمتلكون سابقًا لونا كلاسيك (LUNC) وتيرا يو إس دي كلاسيك (USTC) وأنكور بروتوكول يو إس تي (aUST).

ووفقًا لبيانات من كوين غيكو، انخفض سعر LUNA بنسبة ٦٩٪ تقريبًا منذ الانطلاق البالغ ١٨,٨٧ دولارًا يوم السبت ليبلغ حوالي ٥,٧١ دولارات في وقت كتابة هذه السطور.

المخطط البياني المشروح لزوج LUNA مقابل الدولار. كوين غيكو

في هذه المرحلة، يبدو أن الهبوط الحاد يشير إلى نقص نسبي في الثقة في تجديد دو كوون للمضي قدمًا، حيث أشار العديد من المستثمرين على تويتر إلى أنهم يتطلعون بدلًا من ذلك إلى استرداد جزء صغير من رأس مالهم المفقود سابقًا والابتعاد عن مشروع.

من المقرر أن تبدأ باينانس في توزيع LUNA عدة مرات على مدار السنة على المستخدمين المؤهلين بدءًا من ٣١ مايو، إلى جانب إدراج التوكن للتداول عبر منطقة الابتكار، وهي منطقة تداول مخصصة للأصول المتقلبة وعالية المخاطر.

وقد توقع بعض الأشخاص في المجتمع الذين وضعوا خططًا لشراء LUNA في نهاية المطاف بمجرد انتهاء المذبحة مثل "lurkaroundfind" مزيدًا من إراقة الدماء بمجرد بدء توزيع باينانس.

وأشار إلى أن باينانس لديها "١٥,٧ مليون توكن سائل من LUNA، والذي سيكون متاحًا للمستخدمين يوم الثلاثاء"، واقترح أن المستثمرين الذين استخدموا بشكل أساسي بروتوكول أنكور سوف يتطلعون إلى صرف الأموال لأنهم ليس لديهم مصلحة حقيقية في نظام تيرا البيئي.

كما اشار المؤثرون المشهورون في المجال مثل لارك ديفيس إلى هذا أيضًا، حيث أخبرهم على حساب تويتر الذي يبلغ عدد متابعيه ٩٨٨٠٠٠ يوم أمس أن: