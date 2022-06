جائزة موناكو الكبرى للفورمولا ١: التوكنات غير القابلة للإتلاف لريد بُل ريسينغ من بايبيت، وشراكات العملات المشفرة مع فورمولا ١ والمزيد

تام شمس - الأحد 29 مايو 2022 03:52 مساءً - سيطرت العملات المشفرة على العالم، ولم تكن فورميولا ١ استثناءً لهذا الاضطراب. فمن التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) وتوكنات المشجعين إلى الشراكات متعددة السنوات، يواصل مجتمع العملات المشفرة دعم مشهد الفورمولا ١ بعدة طرق.

شهدت جائزة موناكو الكبرى ٢٠٢٢ قيام أسرع فريق عمل لفورمولا ١، أوراكل ريد بُل ريسينغ (ORBR)، بعقد شراكة مع بورصة العملات المشفرة "بايبيت" لإطلاق مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف ORBR ٢٠٢٢ - والتي تم سكها على بلوكتشين تيزوس. تتوفر مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف ذات الإصدار المحدود من خلال مزاد، حيث يمكن لمقدمي العروض جمع المقتنيات الرقمية التي تمثل جوانب مختلفة من ماضي ريد بُل وحاضره ومستقبله.

في حديثه إلى كريستينا كورنير، رئيسة تحرير كوينتيليغراف، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبيت "بين زو" إن الفورمويلا ون لديها علاقة تكافلية مع العملات المشفرة حيث إن الشراكات بين القطاعين تجذب المستثمرين الشباب إلى قاعدة المعجبين بفورمولا ١:

"إن الفورمولا ١ هي منافسة القاعدة، وهذا يسير بشكل جيد مع العملات المشفرة. وهو تآزر كبير حقًا نراه".

سيارة فورمولا ١ ماكس فيرستابن تحمل شعار بايبيت. المصدر: كوينتيليغراف

وقد أطلقت بايبيت بالتوازي، العرض الأول لفيلم The Search for the Next Level، وهو فيلم من بطولة سائقي ريد بُل "ماكس فيرستابن" وسيرغيو "تشيكو" بيريز حول إطلاق سيارة RB١٨ الجديدة.

كذلك وقّعت أستون مارتن فورمولا ١ أيضًا اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع بورصة العملات المشفرة "كريبتو دوت كوم" لاستكشاف مبادرات مشاركة المعجبين والاستثمار.

سابقًا، أفاد كوينتيليغراف عن شراكات العملات المشفرة مع فورمولا ون الشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٢. وكان عدد قليل من التعاونات البارزة النشطة خلال فعالية جائزة مونكو الكبرى ٢٠٢٢ هي شركة فيراري وشركة بلوكتشين "فيلاس" ومرسيدس وبورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" وألفا روميو وتوكن فلوكي إينو (FLOKI) المستوحى من شيبا إينو (SHIB).