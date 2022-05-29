سبيس إكس ستتبع تسلا في قبول مدفوعات دوجكوين للسلع: إيلون ماسك

تام شمس - الأحد 29 مايو 2022 02:41 مساءً - بعد أربعة أشهر فقط من بدء الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية تسلا قبول دوجكوين (DOGE) لشراء البضائع، أعلن إيلون ماسك خطته لتمديد خيار الدفع لشركته لاستكشاف الفضاء، سبيس إكس.

كان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتسلا، داعمًا قويًا لنظام دوجكوين الإيكولوجي منذ عام ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين كشف علنًا عن اهتمامه بقبول مدفوعات الميم كوين عبر مؤسساته التي تقدر بمليارات الدولارات.

تاريخيًا، كان لتغريدات ماسك المؤيدة لدوجكوين تأثير فوري وإيجابي على أسعار سوق DOGE، حيث يحاول المستثمرون جني الأموال من هذه الضجة. ومع ذلك، فإن الكشف الأخير حول خطة سبيس إكس لقبول مدفوعات DOGE للبضائع لم يكن له تأثير كبير على السعر وسط سوق العملات المشفرة هبوطي.

علاوة على ذلك، تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن DOGE خسرت أكثر من ٥٥٪ من قيمتها بين ٨ مايو و١٣ مايو، وتم تداولها عند ٠,٠٨٠٧٧ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

مخطط سعر دوجكوين على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

في ديسمبر ٢٠٢١، اكتسبت DOGE ٢٥٪ بعد أن أكد ماسك أن تسلا ستقبل DOGE للبضائع. إلى جانب الجداول الزمنية المماثلة، كشف رجل الأعمال عن إيمانه بأن DOGE هو خيار دفع يومي أفضل مقارنةً ببيتكوين (BTC).

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فقد يبدأ ماسك في النهاية في السماح بمدفوعات DOGE لاشتراكات ستار لينك.

أصدر ماسك مؤخرًا تحذيرًا عامًا ضد عملية احتيال مستمرة حيث وُجد أن المهاجمين يستخدمون تقنية التزييف العميق لانتحال شخصية رائد الأعمال والترويج لمقاطع فيديو مصطنعة للعملة المشفرة.