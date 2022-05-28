صعوبة شبكة بيتكوين تنخفض بنسبة ٤,٣٪ إلى ٢٩,٨٩٧ تريليون، وهو أكبر انخفاض خلال ١٠ أشهر

تام شمس - السبت 28 مايو 2022 02:41 مساءً - شهدت شبكة بيتكوين حدثًا تاريخيًا يوم ١٢ مايو عندما وصلت صعوبة الشبكة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٣١,٢٥١ تريليون حيث قام المعدّنون بتعدين ما يقرب من ٥٠٠٠٠ بيتكوين من أصل ٢ مليون توكن متبقي.

وفي حين ابتهج مجتمع بيتكوين بالمرونة المضافة للشبكة بسبب الصعوبة المتزايدة في تعدين كتلة بيتكوين، سجلت صعوبة الشبكة انخفاضًا بنسبة ٤,٣٣٪ - حيث انخفضت من ٣١,٢٥١ تريليون إلى ٢٩,٨٩٧ تريليون يوم ٢٦ مايو.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في عدة مناسبات، فإن صعوبة شبكة بيتكوين حققت باستمرار أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأشهر العشرة الماضية حيث تعافت من انخفاض هائل بنسبة ٤٥,٤٪ - من ٢٥,٠٤٦ تريليون يوم ٢٩ مايو ٢٠٢١ إلى ١٣,٦٧٣ تريليون يوم ٢٢ يوليو ٢٠٢١.

ومنذ ذلك الحين، شهدت صعوبة شبكة بيتكوين نموًا إجماليًا بنسبة ١٢٨,٥٦٪ حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض اللحظي بأكثر من ٤٪، لا يزال نظام بيتكوين البيئي يخضع للحراسة من قبل شبكة بلوكتشين الأكثر أمانًا.

إذ تتطلب الصعوبة العالية للشبكة قوة حسابية أعلى للتحقق من المعاملات وتأكيدها عبر بلوكتشين بيتكوين. نتيجة لذلك، يمنع هذا الجهات الفاعلة السيئة من الاستيلاء على الشبكة من خلال المساهمة في أكثر من ٥٠٪ من معدل الهاش وتنفيذ هجمات الإنفاق المزدوج.