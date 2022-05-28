الهند ستطرح العملة الرقمية للبنك المركزي باستخدام نهج متدرج: التقرير السنوي لبنك الاحتياطي الهندي

تام شمس - السبت 28 مايو 2022 02:41 مساءً - تعزيزًا لقرار الهند بإدخال عملة رقمية داخلية للبنك المركزي (CBDC) في ٢٠٢٢-٢٠٢٣، اقترح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) نهجًا متدرجًا من ثلاث خطوات لطرح عملات البنوك المركزية الرقمية "مع القليل من الاضطراب أو بدونه" إلى النظام المالي التقليدي.

ففي فبراير، أثناء مناقشة ميزانية عام ٢٠٢٢، تحدث وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان عن إطلاق الروبية الرقمية لتوفير "دفعة كبيرة" للاقتصاد الرقمي. وفي التقرير السنوي الصادر يوم الجمعة من قبل البنك المركزي الهندي، كشف بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن استكشاف إيجابيات وسلبيات تقديم عملة رقمية للبنك المركزي.

وفي التقرير، شدد بنك الاحتياطي الهندي على ضرورة أن تتوافق العملة الرقمية للبنك المركزي الهندي مع أهداف الهند المتعلقة "بالسياسة النقدية والاستقرار المالي والعمليات الفعالة للعملة وأنظمة الدفع".

بناءً على هذه الحاجة، يقوم بنك الاحتياطي الهندي حاليًا بفحص عناصر التصميم المختلفة للعملة الرقمية للبنك المركزي التي يمكن أن تتعايش داخل النظام النقدي الحالي دون التسبب في حدوث اضطرابات. يوفر قانون المالية الهندي ٢٠٢٢، الذي فرض إدخال ضريبة على العملات المشفرة بنسبة ٣٠٪ على المكاسب غير المحققة، إطارًا قانونيًا لإطلاق الروبية الرقمية:

"يقترح البنك الاحتياطي اعتماد نهج متدرج لإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي، والمضي خطوة بخطوة خلال مراحل إثبات المفهوم، والإصدارات التجريبية والإطلاق."

وفي منتصف عام ٢٠٢٢، في مرحلة إثبات المفهوم، بنك الاحتياطي الهندي بصدد التحقق من جدوى ووظائف إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي.