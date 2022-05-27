ستيبن تخطط لمنع مستخدمي بر الصين الرئيسي اللامتثال للسياسات التنظيمية

تام شمس - الجمعة 27 مايو 2022 03:56 مساءً - ستحظر لعبة التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) ستيبن المستخدمين في بر الصين الرئيسي في محاولة لاتباع المتطلبات التنظيمية الصينية.

وقد غذت الشائعات حالة عدم اليقين لدى الشركة بأنها ستضطر لمغادرة الصين القارية. ستيبن هي لعبة شعبية قائمة على "التحرك للكسب" تستند إلى سولانا وبي إن بي تشين، ابتكرها مهاجران صينيان يعيشان الآن في أستراليا.

في ١٥ يوليو، ستقوم ستيبن بمسح جميع الحسابات الموجودة في بر الصين الرئيسي لأسباب تتعلق بالامتثال المحلي. قبل ذلك، تنصح المنصة المستخدمين الذين يخططون للإقامة في الصين على المدى الطويل لبيع أصولهم على المنصة إن أمكن.

بعثت الأخبار بصدمة في جميع أنحاء السوق، حيث تخلص المستثمرون من الأصول. عندما أطلقت بانديلي ستيبن في أبريل، كان السعر الأدنى "للحذاء الرياضي" على المنصة حوالي ١٣ SOL، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ٨ SOL. أيضًا، انخفض سعر توكن ستيبن، GMT، بأكثر من ٣٠٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وحدث معظمه بعد الإعلان.

بعد الإعلان عن الأخبار، أشار جيري، مؤسس الشركة، إلى أن مستخدمي البر الرئيسي الصيني يشكلون ٥٪ من قاعدة مستخدمي المنصة الإجمالية، مما يعني أن خروج الشركة من هذا السوق لن يكون له تأثير كبير على نجاحها المالي. ووفقًا لحساب ستيبن الرسمي على تويتر، زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى أكثر من ٥٠٠٠٠٠ في مايو، من ٣٠٠٠٠٠ في أبريل.