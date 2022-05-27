الاحتفال في دافوس مع كوينتيليغراف: يتم قبول مدفوعات بطاقات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 27 مايو 2022 03:56 مساءً - مع اقتراب الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) من نهايته، أتيحت الفرصة للحاضرين للانضمام إلى كوينتيليغراف لحضور حفل وداع في Ex Bar في دافوس - حيث يمكنهم بالفعل دفع ثمن الطعام والمشروبات باستخدام العملات المشفرة.

أتيحت الفرصة لأول الحاضرين للفوز بواحدة من ٢٠ بطاقة محملة بما يصل إلى ١٠٠ قطعة نقدية من دافوس، والتي تم ربط واحد مقابل واحد بالفرنك السويسري. استمتع الفائزون بتجربة سداد سلسة باستخدام أجهزة محفظة جديدة بمظهر بطاقة الائتمان العادية. بدعم من تراستودي أمين العملات المشفرة الألماني وبطاقة أمِر، وهي محفظة ذاتية الاستضافة أنشأتها أمِر تكنولوجيز إيه جي، يمكن لحاملي البطاقات ببساطة النقر والدفع في محطات تراستودي.

تحتفظ التكنولوجيا الأساسية للبطاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل فيزا وماستركارد، بمفاتيح التشفير الخاصة والعامة. يتم الاحتفاظ بنسخة المفاتيح بواسطة وحدة التخزين الآمنة في تراستودي، والتي تضمن إمكانية استعادة البطاقة في حالة السرقة أو الاستبدال.

أخبر ميهايلو بيليك، الشريك المؤسس لشركة بوليغون، كوينتيليغراف أن عملات دافوس وأنظمة الدفع المرتبطة بها تم تطويرها بواسطة أمِر تكنولوجيز في غضون أسبوعين فقط باستخدام تقنية بوليغون. وقد وصف بيليتش عملات دافوس بأنها "مشروع تجريبي"، يوضح مدى السرعة التي يمكن بها دمج مدفوعات العملات المشفرة. وقال إنه من المرجح أن يتم تأجيل التجربة بعد الفعالية.

كان موضوع مدفوعات العملات الرقمية في مقدمة ومحور العديد من جلسات المناقشة في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي التي استمرت أربعة أيام، والتي اختتمت يوم الخميس. حيث قال مسؤول تنفيذي في باي بال لكوينتيليغراف إن عملاق الدفع العالمي يتطلع إلى توسيع عروض خدمات العملات المشفرة في المستقبل القريب. كما برز استخدام الأصول الرقمية للتحويلات العالمية بشكل بارز في حلقة نقاش ضمت الرئيس التنفيذي لشركة سيركل "جيريمي ألاير" وبراد غارلينغهاوس من ريبل.