مخترقٌ يقع في شر أعماله حيث يستعيد المجتمع التوكنات غير القابلة للإتلاف المسروقة

تام شمس - الجمعة 27 مايو 2022 03:56 مساءً - كانت حكايات المتداولين الذين تعرضوا لسرقة التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) شائعة جدًا في ذروة طفرة التوكنات غير القابلة للإتلاف. ومع ذلك، في تحول مثير للأحداث، اجتمع مجتمع سولانا معًا لـ "الاحتيال" على المحتال من أجل استعادة بعض التوكنات غير القابلة للإتلاف المسروقة.

بدأ كل شيء باختراق قناة ديسكورد لاستوديو تطوير الألعاب عبر السلاسل أنشارتد إن إف تي، حيث تمكن المحتالون من استنزاف ١٠٩ محافظ مستخدم. وقد نجح المحتالون في الحصول على أكثر من ١٥٠ توكن لـ SOL و٢٥ من التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بورلد أوف سولانا (WOS)، بما في ذلك ثلاث مقتنيات رقمية نادرة وذات قيمة عالية.

WOS هي عبارة عن مجموعة من ٢٢٢٢ بطلة فريدة من نوعها مع أغلى صورة رمزية مدرجة حاليًا مقابل ١٢٣ SOL (٥٦٠٠ دولار). السعر الأدنى الحالي للمجموعة هو ٢,٠٣ SOL.

في أعقاب الاختراق، قرر المجتمع استعادة التوكنات غير القابلة للإتلاف المسروقة. وقد تواصل فريق WOS مع شريك التطوير الذي يحمل اسم "Cyberfrog" على تويتر ورفع الإتاوات على التوكنات غير القابلة للإتلاف المسروقة بنسبة ٩٨٪ من النسبة الافتراضية البالغة ٥٪.

وطُلب من المجتمع مراقبة سوق سولانا للتوكنات غير القابلة للإتلاف "ماجيك إيدن" للحصول على أي قوائم جديدة. وقد وقع المحتال في الفخ في غضون يومين، وتمكن المجتمع من إعادة شراء ١٥ من التوكنات غير القابلة للإتلاف، بينما تم قنص العشرة الآخرين.

والقنص هو عملية انتظار حتى الثواني القليلة الأخيرة من مزاد التوكنات غير القابلة للإتلاف من أجل تقديم عرض فائز. تُستخدم هذه الإستراتيجية لمنع مزايدي التوكنات غير القابلة للإتلاف الآخرين من تقديم عطاء أعلى قبل انتهاء المزاد.

وقد تمكن المجتمع من استرداد ١٠ توكنات غير قابلة للإتلاف الأخرى أيضًا وإعادة ٢٥ من توكنات WOS غير القابلة للإتلاف إلى المالك الشرعي.