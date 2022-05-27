تيرا ستحرق مليار توكن UST من تجمع المجتمع مع تصويت مالكيها على ذلك

تام شمس - الجمعة 27 مايو 2022 02:53 مساءً - في محاولة أخرى لدعم إحياء تيرا (LUNA)، صوّت المجتمع لحرق قدر كبير من UST من تجمع المجتمع الخاص به.

ففي وقت سابق من شهر مايو، أوضح مؤسس شركة تيرا "دو كوون" أن الحل المحتمل لكارثة تيرا هو امتصاص المعروض من العملات المستقرة. واستجابةً لذلك، اقترح المستخدمون حرق مليار توكن من تيرا يو إس دي (UST) الذي تم تخزينه في تجمع مجتمع تيرا وUST المتبقي عبر السلسلة الذي تم نشره على بلوكتشين إيثريوم كحوافز.

ووفقًا للاقتراح، سيساعد الحرق على "تقليل الديون المعدومة المستحقة على اقتصاد تيرا". إلى جانب هذا، من المتوقع أيضًا أن يلعب ذلك دورًا مهمًا في استعادة ربط الدولار الأمريكي من خلال القضاء على جزء كبير من فائض العرض.

تم تقديم الاقتراح في ١٢ مايو وكان من المتوقع الانتهاء منه بعد سبعة أيام. ومع ذلك، فقد فشل التنفيذ بسبب عدم تطابق مقدار UST في تجمع المجتمع والاقتراح. وهذا بسبب اقتراح آخر تم تنفيذه، مما أدى إلى إزالة بعض الأموال من المجمع.

على الرغم من ذلك، قدم المجتمع اقتراحًا آخر في ٢٠ مايو، للمضي قدمًا في الحرق. وبعد سبعة أيام، تم تمرير الاقتراح أخيرًا بأغلبية ١٥٣٦٤٤٨٥٢ صوتًا لصالح حرق إمدادات UST.

وعلى الرغم من مشاركة عنوان حرق مع مجتمع تيرا، فإن كوون لا يؤيد الحرق. إذ حذر مؤسس تيرا مالكي توكنات لونا من إرسال توكناتهم إلى عنوان الحرق. ووفقًا لكوون، فإن الحرق لن يفعل شيئًا. حيث أخبر المستخدمين أنه "لا شيء سيحدث سوى فقدانكم لتوكناتكم."