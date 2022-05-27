مشروع قانون سيحظر اليوان الرقمي الصيني في متاجر التطبيقات الأمريكية

تام شمس - الجمعة 27 مايو 2022 02:53 مساءً - يتحرك المشرعون في الولايات المتحدة لحماية البلاد من الآثار المحتملة غير المرغوب فيها للتبني العالمي للعملة الرقمية الوطنية الصينية.

حيث قدم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وهم توم كوتون ومايك براون وماركو روبيو، مشروع قانون يوم ٢٥ مايو، بهدف الحد من استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) في الولايات المتحدة.

ويشار إلى مشروع القانون باسم "قانون الدفاع عن الأمريكيين ضد العملات الرقمية الاستبدادية" ويقترح حظر استخدام نظام الدفع بالعملة الرقمية الصيني، e-CNY، لمتاجر التطبيقات الأمريكية ولأغراض أخرى.

يشير مصطلح "متجر التطبيقات" إلى جميع مواقع الويب أو تطبيقات البرامج أو الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكن الوصول إليها للجمهور والتي توزع التطبيقات من مطوري الأطراف الخارجية على مستخدمي أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة أو أي "جهاز حوسبة للأغراض العامة"، حسبما أشار أعضاء مجلس الشيوخ.

ووفقًا لمشروع القانون، لا يجوز لموزعي التطبيقات والبرامج في الولايات المتحدة دعم أو تمكين المعاملات في e-CNY أو دعم أي تطبيق يتميز بمثل هذه المعاملات في الدولة.

وقد رأى أعضاء مجلس الشيوخ أن حظر اليوان الرقمي الصيني في الولايات المتحدة سيساعد الأمة على تجنب "السيطرة المباشرة" ومراقبة النشاط المالي للمستخدمين.

حيث جادل كوتون، وهو من المؤيدين المعروفين لمشروع الدولار الرقمي الأمريكي، على وجه التحديد بأنه يمكن استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للتجسس على النشاط المالي للأشخاص، قائلًا:

"سيستخدم الحزب الشيوعي الصيني عملته الرقمية للتحكم والتجسس على أي شخص يستخدمها. ولا يمكننا منح الصين هذه الفرصة - بل يجب على الولايات المتحدة رفض محاولة الصين تقويض اقتصادنا في أبسط مستوياته".

في حين قال السناتور براون: "لا يمكننا السماح لهذا النظام الاستبدادي باستخدام عملته الرقمية التي تسيطر عليها الدولة كأداة للتسلل إلى اقتصادنا والمعلومات الخاصة للمواطنين الأمريكيين". وقال روبيو: "إن هذا خطر مالي ورقابي كبير لا تستطيع الولايات المتحدة تحمله".