برينارد تخبر لجنة مجلس النواب عن الدور المحتمل للعملة الرقمية للبنك المركزي ومستقبل العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 11:58 مساءً - قدمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، لايل برينارد، بيانًا مكتوبًا مقدمًا إلى جلسة الاستماع الافتراضية للجنة الخدمات المالية حول فوائد ومخاطر العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC) التي عقدت يوم الخميس. كانت تلك خطوة إستراتيجية جيدة بالنظر إلى أن أكثر من ٢٥ مشرعًا اصطفوا لطرح الأسئلة.

جاء ظهور برينارد أمام اللجنة بعد انتهاء فترة التعليق على ورقة المناقشة الفيدرالية "المال والمدفوعات: الدولار الأمريكي في عصر التحول الرقمي". ومع ذلك، لعبت الأحداث الأخيرة في سوق العملات المستقرة دورًا استباقيًا في صياغة بيانها.

أقرت برينارد بمكانة العملات المستقرة في الاقتصاد، حسبما قالت في بيانها المكتوب. حيث قالت:

"في بعض الظروف المستقبلية، يمكن أن تتعايش العملة الرقمية للبنك المركزي مع العملات المستقرة وأموال البنوك التجارية وأن تكون مكملة لها من خلال توفير مسؤولية آمنة للبنك المركزي في النظام البيئي المالي الرقمي، تمامًا مثل النقد الذي يتعايش حاليًا مع أموال البنوك التجارية."

في جلسة أسئلة وأجوبة، تحدثت برينارد في محادثة مع أنتوني غونزاليس من ولاية أوهايو عن "تنظيم قوي للغاية يشبه التنظيم الشبيه بالبنك" لضمان استقرار العملات المستقرة.

وقد تم التطرق إلى سؤالين على نطاق واسع في بيان برينارد المكتوب وفي جلسة الأسئلة والأجوبة: دور البنوك، وإذا ما كان دورها في الاقتصاد سيتضاءل حتى بدون عدم الوساطة، بالإضافة إلى تجزئة نظام الدفع، وكيف ستؤثر العملة الرقمية للبنك المركزي على الوضع مثلما هو موجود بالفعل.

بالإضافة إلى هذه النقاط، ضغط العديد من المشاركين على برينارد بشأن البيان الوارد في ورقة المناقشة بأن "الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي المضي قدمًا في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي دون دعم واضح من الفرع التنفيذي ومن الكونغرس، من الناحية المثالية في شكل قانون تفويض محدد". أراد المشرعون معرفة الخيارات غير المثالية التي سيأخذها الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي. وقد تم طرح السؤال حتى من قبل المشارك الأخير، جيك أوشينكلوس من ماساتشوستس.

تحدثت رئيسة الجلسة ماكسين ووترز عن "سباق الأصول الرقمية في المجال" والفوائد التي يحصل عليها الأمريكيون من امتلاك عملة مقبولة في الخارج.

وقد اقترحت برينارد أن القيود المفروضة على حيازات البنك التجاري الدولي وعدم تقديم فائدة على حسابات العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مكان الاتحادات الائتمانية في الاقتصاد والحفاظ على دور البنوك التقليدية.

كما قال برينارد لغونزاليس إن العملة الرقمية للبنك المركزي من شأنها أن تساعد في تخفيف، ولكن ليس منع، تجزئة نظام الدفع من خلال التشغيل البيني، وذلك من خلال توفير عملة تسوية لأنظمة القطاع الخاص المتنافسة، والتي تسحب الأموال بالفعل من النظام المصرفي. منذ عام ٢٠١٧، انخفضت حصة النقد في الولايات المتحدة من ٣١٪ إلى ٢٠٪. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى العملة الرقمية للبنك المركزي ثقة كاملة في الحكومة التي تقف وراءها، حسبما أخبرت برينارد تيد بود من ولاية كارولينا الشمالية.