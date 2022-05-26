تيثر تطلق عملة مستقرة مربوطة بالبيزو على إيثريوم وترون وبوليغون

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - وسط مشكلات السوق المتعلقة بالعملات المستقرة، أطلقت تيثر (USDT) أصلًا رقميًا جديدًا سيتم ربطه بالبيزو المكسيكي على شبكات إيثريوم (ETH) وترون (TRX) وبوليغون (MATIC).

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف يوم الخميس، ذكرت تيثر أن التوكن سيحتوي على مؤشر MXNT وسوف ينضم إلى قائمة تيثر من العملات المستقرة المربوطة بالدولار والتي تتضمن USDT المربوطة بالدولار، وEURT المربوطة باليورو وCNHT المربوط باليوان الصيني.

نقلًا عن البيانات التي تُبلغ عن طلب بلوكتشين والعملات المشفرة بين الشركات المكسيكية، تعتقد جهة إصدار العملات المستقرة أن هناك فرصة فريدة لتوفير خيار أرخص لنقل الأصول داخل المنطقة.

ووفقًا لكبير مسؤولي التكنولوجيا في تيثر، باولو أردوينو، فإن الزيادة في استخدام العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية دفعت قرارهم "للتوسع". وأوضح أن إدخال عملة مستقرة مربوطة بالبيزو سيمنح أولئك الموجودين في المكسيك وسيلة لتخزين القيمة. إلى جانب هذا، يعتقد أردوينو أنه:

"يمكن لـ MXNT تقليل التقلبات لأولئك الذين يتطلعون إلى تحويل أصولهم واستثماراتهم من العملات الورقية إلى العملات الرقمية."

كما سلط الفريق الضوء أيضًا على أن هذه الخطوة ستضيف قيمة إلى السوق الناشئة من خلال توفير قاعدة اختبار لتدريب مستخدمي العملات المشفرة الجدد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن هذا قد يمثل أيضًا سابقة لإطلاق المزيد من العملات المستقرة المربوطة بالبيزو.