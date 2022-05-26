آرك من كاثي وود و٢١ شيرز تعيدان تقديم طلب لصندوق بيتكوين فوري متداول بالبورصة

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - تقوم آرك إنفستمنت مانجمنت، وهي شركة استثمارية أسستها المستثمرة المخضرمة كاثي وود، بمحاولة أخرى لإطلاق صندوق بيتكوين فوري متداول بالبورصة في الولايات المتحدة.

حيث قدمت آرك إنفست يوم ١٣ مايو طلبًا آخر لإطلاق صندوق بيتكوين فعلي متداول بالبورصة، وهو صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة آرك ٢١ شيرز، وذلك وفقًا لوثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويتضمن الطلب تغييرًا مقترحًا للقاعدة من بورصة بي زي إكس التابعة لبورصة مجلس شيكاغو للخيارات (CBOE).

ووفقًا لمحلل الصناديق المتداولة بالبورصة في بلومبرغ، هنري جيم، فإن آخر موعد نهائي للموافقة أو الرفض على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة آرك ٢١ شيرز هو ٢٤ يناير ٢٠٢٣.

يأتي الطلب الأخير بعد فترة وجيزة من رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلب صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة آرك ٢١ شيرز في أوائل أبريل. وقد اشتركت آرك إنفست مبدئيًا مع جهة إصدار الصناديق المتداولة بالبورصة الأوروبية ٢١ شيرز لتقديم طلب الحصول على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة المدرج في بورصة بي زي إكس من بورصة مجلس شيكاغو للخيارات في يونيو ٢٠٢١.

ووفقًا لآخر طلب مقدم، يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق بيتكوين المتداول بالبورصة آرك ٢١ شيرز في السعي إلى تتبع أداء بيتكوين، وفقًا لأداء مؤشر إس آند بي بيتكوين. حيث يقرأ الطلب أنه "في السعي لتحقيق هدفه الاستثماري، سيحتفظ الصندوق بعملة بيتكوين وسيقيم الأسهم يوميًا بناءً على المؤشر".