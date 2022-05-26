التعليقات المناهضة للعملات المشفرة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي تثير ردود فعل المجتمع

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - رد مجتمع العملات المشفرة على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بسبب تصريحاتها الأخيرة المناهضة للعملات المشفرة، حيث عبر الناس عن خيبة أملهم بل وانتقدوا اليورو.

ونظرًا لأن أسواق العملات المشفرة تظهر علامات الركود، فقد ذكّرت لاغارد العالم بموقفها من العملات المشفرة. ووفقًا لها، فإن العملات المشفرة "لا تساوي شيئًا" لأن الأصول "لا تستند إلى أي شيء". بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن مخاوفها لأولئك الذين يستثمرون في العملات الرقمية ودعت إلى التنظيم.

ردًا على هذه التعليقات، عبّر مجتمع العملات المشفرة عن مشاعرهم. حيث كتبت شيلا وارن، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة للابتكار، أنها تشعر بخيبة أمل، ولكنها لم تتفاجأ، لسماع هذه التعليقات. ووفقًا لوارن، "سيعمل الاقتصاد الرقمي الجديد على مجموعة من العملات الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)."

في غضون ذلك، انتهز محلل العملات المشفرة "لارك ديفيس" الفرصة للرد على تصريحات لاغارد. ونقلًا عن رئيس البنك المركزي الأوروبي، غرد ديفيس بأنه بدلًا من وصف العملات المشفرة، فقد "وصفت اليورو" لأنه "طُبع من فراغ".

عند مشاركة مقطع فيديو يظهر لاغارد وهي تعترف بأن ابنها يتداول العملات المشفرة، وصفها "بيزانتين جنرال" بالديناصور. حيث غرد بيزانتين جنرال قائلًا: "كيف لا تدرك هذه الديناصورات أن الأمر انتهى بالنسبة لهم. لماذا تستمرون في محاربة المستقبل حتى أنفاسكم الأخيرة".