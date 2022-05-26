مديران تنفيذيان سابقان في باينانس يطلقان صندوق استثمار بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - أكمل صندوق استثمار بلوكتشين متعدد الإستراتيجيات أولد فاشن ريسرش (OFR) أول إغلاق له. فبقيادة العديد من المديرين التنفيذيين السابقين من باينانس، استثمر OFR في أكثر من ٥٠ مشروع بلوكتشين في عامه الأول.

ووفقًا لإعلان، فإن أولد فاشن ريسرش يخرج الآن من وضع التخفي، حيث يعمل منذ تأسيسه في أواخر عام ٢٠٢١. منذ ذلك الوقت، وضع OFR الأموال في أكثر من ٥٠ شركة في أسواق مختلفة، مثل وو نتورك وجينوبتس و ميتافيرس ماغنا وميتا ديربي وزيتا تشين.

تم تأسيس الصندوق من قبل لينغ زانغ، وهو نائب الرئيس السابق لعمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات في باينانس؛ ووين فو، الرئيس السابق لتطوير الشركات في باينانس. يرأس جيانغ شين "جيه إكس" الذي قاد صفقات الاستثمار الرئيسية لمختبرات باينانس ولانشباد، ذراع المشاريع في OFR. حيث قال تشانغ:

نحن حريصون على البحث عن مؤسسين يشاركوننا نفس الرؤية طويلة المدى والشغف بصناعة العملات الرقمية، ونحن مصممون على النمو معهم معًا".

جمعت OFR الأموال من عدد من الشركاء الرئيسيين المحدودين من داخل وخارج صناعة العملات المشفرة. وكان المستثمر الرئيسي هو منصة الألعاب ويميكس، المدعومة من شركة الألعاب الرائدة ويميد. ومن بين الداعمين البارزين الآخرين مكتب عائلة جانغ وانغ، جو كابيتال، الذي كان المستثمر المؤسس في ديدي ومحفظة العملات المشفرة "سيف بال".