البورصات تدعم "خطة إحياء تيرا ٢.٠" عبر عمليات توزيع التوكنات والإدراج وإعادة الشراء والحرق

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - هز سقوط تيرا سوق العملات المشفرة بالكامل. ومع ذلك، فإن المشروع ليس لديه خطط للبقاء في مرحلة الهبوط، بعد أن حصل على دعم من بورصات العملات المشفرة لمساعدته في إعادة البناء.

ففي إعلان يوم الخميس، قدمت تيرا تفاصيل عن توزيع التوكنات القادم للتوكن الأصلي الجديد لشبكة بلوكتشين الجديدة التي يطلق عليها اسم تيرا ٢.٠. وسيستمر توزيع التوكنات يوم الجمعة، وسيحصل حاملو تيرا لونا كلاسيك (LUNC) وتيرايو إس دي كلاسيك (USTC) وأنكور بروتوكول يو إس تي (aUST) المؤهلين على توكنات جديدة.

وقد أشارت بورصات العملات المشفرة باينانس وإف تي إكس إلى أنهما يعملان عن كثب مع فريق تيرا فيما يتعلق بتوزيع التوكنات القادم. حيث صرحت باينانس أنها تهدف إلى مساعدة المستخدمين المتأثرين على المنصة من خلال مساعدة تيرا في خطة الاسترداد.

كما أعلنت إف تي إكس أنها ستدعم توزيع التوكنات وتوقف أسواق لونا وUST مؤقتًا أثناء الترحيل. وقد صرح فريق تيرا أنه بالإضافة إلى باينانس وإف تي إكس، فإنه يعمل أيضًا عن كثب مع المزيد من البورصات الشريكة التي ستدعم توزيع التوكنات.

وإلى جانب عن عملية توزيع التوكنات، أعربت العديد من بورصات العملات المشفرة، مثل كيوكوين، أيضًا عن دعمها لتيرا ٢.٠ من خلال دعم ترحيل توكنات تيرا الجديدة وإدراجها وتداولها على منصاتها.

ومع ذلك، ليست كل البورصات حريصة على إدراج التوكنات الجديدة. ففي بيان، قال متحدث باسم بورصة العملات المشفرة بيتمكس لكوينتيليغراف إنه لا توجد حاليًا خطط لإدراج توكنات تيرا الجديدة. وأوضحوا أنه:

"نحن نقوم بإدراج التوكنات للتداول الفوري بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك أن لدينا حل حفظ لهذا التوكن المحدد. وعلى هذا النحو، ليس لدينا أي خطط في هذه المرحلة لإدراج لونا على الفور".

وبالنسبة لعقود المشتقات، قال المتحدث الرسمي إن البورصة تحتاج إلى ضمان وجود "مؤشر مرجعي موثوق" قبل أن تتمكن من النظر في العقود على توكن لونا الجديد.