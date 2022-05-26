المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٢: من المحتمل ألا يكون نظام سويفت موجودًا خلال ٥ سنوات، حسبما يقول الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - قال مايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع وجود سويفت، وهي واحدة من أكثر المنصات استخدامًا للمعاملات النقدية عبر الحدود، في غضون خمس سنوات.

كان ميباخ يتحدث في جلسة نقاشية حول العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، كجزء من مؤتمر بلوكتشين سنترا دافوس التابع لمجلس الأعمال العالمي (GBBC)، والذي عقد بالقرب من المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٢ في دافوس بسويسرا.

قرب نهاية حلقة النقاش، عندما سأل مدير الجلسة كل عضو في اللجنة عما إذا كانوا يعتقدون أن نظام سويفت سيظل موجودًا في غضون خمس سنوات، تسبب ميباخ في صدمة الجمهور بعد الإجابة بـ "لا"، وفقًا لمراسل كوينتيليغراف الذي حضر الجلسة.

لم يكن الرد متوقعًا نظرًا لمنصبه في ماستركارد، وأن أعضاء اللجنة أمامه، بما في ذلك جون فروست، كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية وجينيفر لاسيتر، المديرة التنفيذية لمشروع ديجيتال دولار، وهي منظمة مكلفة باستكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي للولايات المتحدة قد ردوا بالإيجاب.

اتخذ أعضاء اللجنة الآخرون الذين تابعوا ميباخ وجهة نظر إيجابية، بما في ذلك يوفال روز، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال أسيت، وهي شركة لتكنولوجيا البيانات، وديفيد تريت، مدير في أكسنتشر والرئيس المشارك لأعمال بلوكتشين للشركة.

حاول كوينتيليغراف التحدث مع ميباخ فورًا بعد حلقة النقاش، لكن تم رفض أي تعليق آخر حول هذا الموضوع.

في وقتٍ لاحق، قلل متحدث باسم ماستركارد من أهمية تعليقات ميباخ في بيان بالبريد الإلكتروني:

"دعونا نوضح الغرض من التعليق على المسرح، لأنه ليس بهذه البساطة مثل الإجابة بنعم أو لا. كان مايكل ببساطة يعزز ما قالته شبكة سويفت سابقًا - وهو أن عملياتها تستمر في التطور. ولن يكون شكلها الحالي هو نفسه في المستقبل. ففريقها يضيف المزيد من الوظائف ويتجاوزون كونهم مجرد نظام مراسلة".

عالجت شبكة سويفت ٤٢ مليون رسالة يوميًا العام الماضي، لكن المعاملات على الشبكة قد تستغرق عدة أيام حتى تكتمل. وتسعى الشركة جاهدة للحفاظ على أهميتها في النظام الاقتصادي الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.

تحقيقًا لهذه الغاية، كانت سويفت تستكشف استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود بشكل سلس منذ مايو ٢٠٢١ عندما أصدرت ورقة مشتركة مع أكسنتشر تبحث في كيفية مساعدة العملات الرقمية في المدفوعات عبر الحدود.وفي ١٩ مايو ٢٠٢٢، أعلنت سويفت عن جولتها الثانية من التجارب التي تشمل عملات البنوك المركزية الرقمية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية كيبجيميني لاستكشاف ربط عملات البنوك المركزية المحلية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود بشكل سلس.

وقد أشار مراسلو كوينتيليغراف في الميدان بدافوس إلى أنه في جلسة أخرى بعنوان "قواعد الطريق للاقتصاد الرقمي"، تحدث ميباخ عن الدور الذي يمكن أن يلعبه التنظيم في تقليل الضوضاء غير الضرورية حول تقنية ناشئة مثل العملات المشفرة.

حيث قال: "لا يطالب الجميع بالتنظيم بشكل صارخ، ولكن الأمر يقلل الضوضاء في عالم العملات المشفرة. ومع الانخراط بنشاط مع الجهات التنظيمية والتحلي بالمبادئ، فأنا متفائل".