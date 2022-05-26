بانكمان فرايد يواجه غرفة مليئة بالمطلعين المستقبليين حول صناعة العقود الآجلة في اجتماع مائدة مستديرة لهيئة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الخميس 26 مايو 2022 02:57 صباحاً - تحدث سام بانكمان فرايد كثيرًا في اجتماع مائدة مستديرة لموظفي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالولايات المتحدة يوم الأربعاء. حيث تم طرح عليه أسئلة ومشكلات من ٣١ متخصصًا في الصناعة حول طلب إف تي إكس.يو إس لتقديم مقاصة للمنتجات الهامشية، بما في ذلك المنتجات القائمة على العملات المشفرة، دون وسيط تاجر بعمولة آجلة (FCM).

وقد شعر العديد من المشاركين بالحاجة إلى ذكر تفانيهم في الابتكار وأعلنوا أنهم لا يرون التكنولوجيا الجديدة المقترحة على أنها وضع ندّي من "نحن ضد آخرين". حيث قال جو سيسيوكسي من بانتيرا كابيتال إن ستة أو ثمانية غرف مقاصة فقط تهيمن على السوق في الوقت الحالي، لذلك لن تكون المنافسة الجديدة في غير محلها. ومثل العديد من الحاضرين، رأى الحاجة إلى المزيد من الإطار التنظيمي لهذا النموذج التجاري الجديد.

في حين قالت هيلاري ألين، أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية: "لا نعرف ما هو هامش العملات المشفرة". كما أكد أليسون لورتون من اتحاد صناعة العقود الآجلة (FIA) على أن لوائح FCM إلزامية وليست قائمة على المبادئ بسبب "الوضع الأساسي" للتجار في النظام، ويجب مراجعة العديد من القواعد واللوائح من أجل اقتراح نظام التداول بدون وساطة.

كذلك قالت كريستين باركر من كوين بيز: "ليس لدينا حقًا رؤية جيدة لما سيصممه تجار التجزئة في مجال العملات المشفرة [...] في السوق." حيث أوضحت باركر، في تعليقها على تجربة الشركة خارج الولايات المتحدة، أن تداول العملات المشفرة لا يتبع أنماط السلع التقليدية. وقد كانت واحدة من بين العديد من الأشخاص الذين اعتبروا خيارات التداول في الخارج أفضل من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

أشار العديد من الأشخاص أيضًا إلى الطرق التي يختلف بها النظام الحالي عن قصد عن الحل الآلي الذي تقترحه إف تي إكس. حيث أشار لورتون وآخرون إلى أن إطار عمل المقاصة على مدار ٢٤ ساعة موجود بالفعل، لكن هناك أسبابًا لعدم استخدامه. وقالت ألين إن خوارزمية التداول المقترحة يجب أن تستجيب لمواقف غير متوقعة، مشيرةً إلى أن:

"هذا ليس ما تفعله الخوارزميات، [...] هذا هو الغرض من الجهات التنظيمية."

في حين اقترح تود فيليبس من مركز التقدم الأمريكي أن دور هيئة تداول السلع الآجلة هو التأكد من أن المنتجات الاستثمارية مناسبة للمستهلكين. وقال إن المقاصة المحتملة على مدار الساعة "ليست شيئًا نريد أن ينخرط فيه المستثمرون الأفراد". وقد استاء بانكمان-فرايد من هذا الاقتراح، واصفًا إياه بأنه متعالي وقال إن "الكثير من الناس يعرفون عن التداول بالهامش أكثر من الأشخاص الموجودين في هذه الغرفة".

وقد صرح مدير الجلسة روبرت ستيغروالد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في وقتٍ لاحق في الجلسة التي استغرقت ست ساعات ونصف، قائلًا: "لقد كنت أتوقع شيئًا أكثر إثارة للجدل".