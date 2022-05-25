باينانس توقّع مذكرة تفاهم مع كازاخستان لمزيد من اعتماد العملات المشفرة وتنظيمها

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 11:55 مساءً - وقّعت بورصة العملات المشفرة "باينانس" مذكرة تفاهم، أو MOU، مع حكومة كازاخستان لتعزيز "تطوير سوق الأصول الافتراضية" في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

تم توقيع مذكرة التفاهم، بين باينانس ووزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في كازاخستان، يوم الأربعاء خلال زيارة تشانغ بينغ زاو الرسمية للبلاد. التقى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والنائب الأول لرئيس الأركان تيمور سليمينوف والوزير المشرف على استراتيجية الابتكار الرقمي في البلاد باجدات موسين.

في إطار العمل، ستساعد باينانس كازاخستان في تطوير إرشادات تشريعية وسياسات تنظيمية لأصول العملات المشفرة. كما ستسعى وزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران أيضًا إلى "البحث عن فرص لدمج البنية التحتية المصرفية في سوق العملات المشفرة" وتسهيل تطوير تقنية بلوكتشين، وفقًا للبيان الرسمي.

برزت كازاخستان كلاعب محوري في اقتصاد بيتكوين (BTC) منذ استيعاب قدرة التعدين الصينية في أعقاب حملة الحظر الشاملة التي شنتها بكين على الصناعة. نقلت شركتا تعدين بيتكوين الصينية كنعان وبي تي سي دوت كوم عملياتهما إلى البلاد للاستفادة من الوقود الرخيص والوفير، فضلًا عن الظروف التنظيمية المواتية.

ومع ذلك، يبدو أن اندفاع تعدين بيتكوين في كازاخستان كان غير مستدام، حيث أدى تدفق القائمين بالتعدين إلى إجهاد إمدادات الطاقة في البلاد ودفع الحكومة إلى الحد من وصولهم إلى الطاقة. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أنه سيُطلب من جميع القائمين بتعدين بيتكوين تقديم تقارير شاملة عن استهلاكهم للطاقة.