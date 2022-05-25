جي بي مورغان تضع السعر العادل لبيتكوين عند ٣٨ ألف دولار، وتعلن أن العملة المشفرة أصل بديل مفضل

حددت جي بي مورغان السعر العادل لبيتكوين (BTC) عند ٣٨٠٠٠ دولار، وهو أعلى بنسبة ٢٨٪ من مستواه الحالي البالغ حوالي ٢٩٥٠٠ دولار، وفقًا لملاحظة أصدرها البنك للعملاء يوم الأربعاء. حيث قالت المذكرة: "يبدو تصحيح سوق العملات المشفرة في الشهر الماضي أشبه بالاستسلام مقارنةً بشهر يناير/ فبراير الماضي، ومن الآن فصاعدًا، سنرى ارتفاعًا في أسواق بيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام." كان الخبير الاستراتيجي بالبنك نيكولاوس بانيجيرتزوغلو هو المؤلف الرئيسي لتلك الوثيقة.

وضعت مذكرة مستثمري البنوك القيمة العادلة لبيتكوين عند نفس المستوى في فبراير. حيث كان يتم تداولها بحوالي ٤٣٠٠٠ دولار في ذلك الوقت.

تتفوق العملات المشفرة على العقارات باعتبارها "الأصول البديلة" المفضلة للبنك، جنبًا إلى جنب مع صناديق التحوط، حسبما تتابع المذكرة. حيث قالت إنه:

"حتى الآن، هناك القليل من الأدلة على نضوب تمويل رأس المال الاستثماري (VC) بعد انهيار شركة تيرا. من إجمالي تمويل رأس المال الجريء البالغ ٢٥ مليار دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه، جاء ما يقرب من ٤ مليارات دولار بعد تيرا. أفضل تخمين لدينا هو أن تمويل رأس المال الجريء سيستمر وسيتم تجنب شتاء طويل مشابه لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ ".

وأضافت أن تمويل رأس المال الجريء سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتجنب شتاء العملات المشفرة.