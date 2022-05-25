أندريسن هورويتز يغلق صندوق عملات مشفرة بقيمة ٤,٥ مليارات دولار وسط اضطراب السوق

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 10:10 مساءً - على الرغم من أن أسواق العملات الرقمية تبدو وكأنها تسير في طريق طويل وشاق إلى الأمام بناءً على الأسابيع الأخيرة من اضطرابات التوكنات، إلا أن المستثمرين المغامرين الذين يتطلعون إلى وضع أيديهم على مستقبل الويب ٣ لا يتباطأون.

ففي يوم الأربعاء، أعلنت عملاقة رأس المال الاستثماري، A١٦Z، عن إغلاق صندوقه الرابع للعملات المشفرة عند ٤,٥ مليارات دولار. وبذلك يرتفع إجمالي الأموال التي استثمرها أندريسن هورويتز في العملات الرقمية وأعمال بلوكتشين إلى أكثر من ٧,٦ مليارات دولار.

ستركز الأداة الاستثمارية الجديدة على أفكار المرحلة المبكرة بالإضافة إلى المشاريع الأكثر نضجًا والتي أظهرت بالفعل بعض الجاذبية. ووفقًا للشركة، سيتم استخدام ١,٥ مليار دولار من التمويل لحقن التمويلات الأولية، بينما سيتم تخصيص ٣ مليارات دولار للاستثمارات المجازفة.

على الرغم من السوق الحالي في وسط المدينة، فإن الشركة متفائلة بشأن اكتشاف آفاق جديدة. حيث علّق مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة A١٦Z، قائلًا إن العملات المشفرة لا تزال في "أدوارها المبكرة"، مضيفًا أن السوق لديه الكثير من إمكانات النمو.

يعمل صندوق العملات المشفرة الرابع منذ بعض الوقت؛ وقد قدم كوينتيليغراف تقريرًا عنه لأول مرة في يناير. وهو يضاعف حجم صندوق العملات المشفرة السابق ويظهر الاهتمام المتزايد بين شركاء الشركة المحدودين في زيادة تعرضهم لشركات العملات المشفرة.

جاء التمويل الجديد أقل من عام منذ أن أعلنت أندريسن هورويتز عن إطلاق صندوق كريبتو فند III بقيمة ٢,٢ مليار دولار. وقد أحدثت هيمنة A١٦z موجات في صناعة العملات المشفرة على مدار الأشهر الأخيرة، حيث قامت العديد من الشركات الأصلية للعملات المشفرة مثل بارادايم وإلكتريك كابيتال بجمع مبالغ هائلة للتنافس ضدها.