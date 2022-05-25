الإرشادات الضريبية لتعدين العملات المشفرة تجتاز القراءة الأولى في كازاخستان

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 08:41 مساءً - تتخذ كازاخستان، وهي إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجال تعدين العملات المشفرة بتاريخ حديث من الإجراءات العدائية ضد الصناعة، خطوة نحو إطار مالي شامل لمشغلي التعدين.

أقر مجلس النواب يوم الخميس ٢٥ مايو في البرلمان الكازاخستاني، Mejlis، التعديلات على قانون الضرائب الوطني في القراءة الأولى، والتي تنظم العبء المالي على تعدين العملات المشفرة. تشير هذه التعديلات إلى معدلات ضريبية متدرجة مرتبطة بأسعار الكهرباء التي تستهلكها الكيانات التعدينية.

على سبيل المثال، أرخص درجة لأسعار الكهرباء، من ٥ إلى ١٠ تنغ (٠,٠١٢-٠,٠٢٤ دولار أمريكي) للكيلوواط في الساعة، ستأتي بعبء إضافي قدره ١٠ تنغ (٠,٠٢٤ دولار). بالنسبة إلى ١٠-١٥ تنغ (٠,٠٢٤ - ٠,٠٣٦ دولار أمريكي) لكل كيلوواط ساعة، ستكون الضريبة ٧ تنغ (٠,٠١٧ دولار أمريكي) و٢٠-٢٥ تنغ (٠,٠٤٨ دولار أمريكي - ٠,٠٦٠ دولار أمريكي) لكل كيلوواط ساعة - ٣ تنغ (٠,٠٠٧٢ دولار أمريكي).

تتجاوز التعديلات المقترحة المبادرة السابقة برفع سعر الكهرباء من ٠,٠٠٢٣ دولار لكل كيلوواط ساعة إلى ٠,٠١ دولار للقائمين بتعدين العملات المشفرة، والتي عبر عنها النائب الأول لوزير المالية في كازاخستان "مارات سلطان غازييف" في فبراير الماضي.

وأشارت الغرفة إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى خلق حافز لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. في حالة الطاقة الخضراء، ستكون الضريبة ١ تنغ (٠,٠٠٢٤ دولار) دون أي اعتبار لتكلفة الكهرباء.

وحسبما صرح وزير الاقتصاد الكازاخستاني أليبيك كيانتيروف، فإن التدابير تهدف إلى "تسوية العبء وإلغاء تحفيز الاستهلاك من مصادر الطاقة الخاصة".