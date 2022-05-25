كريبوبيديا: تعرف على المفاهيم الكامنة وراء العملات المستقرة وكيف تعمل

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 08:41 مساءً - قام جاكسون دومونت، مدير إنتاج الفيديو في كوينتيليغراف، بتقديم شرح تفصيلي للعملات المستقرة في الحلقة الأخيرة من كريبتوبيديا. استكشف دومونت أيضًا العملات المستقرة الخوارزمية وشرحها مع توضيح الحادث الأخير الذي يشمل تيرا يو إس دي (UST) ولماذا لم تتمكن من الحفاظ على ربط عملتها بالدولار.

عرّف دومونت العملات المستقرة على أنها "عملة مشفرة ترتبط قيمتها بأصل خارجي مثل الدولار الأمريكي (USD)." ووفقًا لدومونت، تعد العملات المستقرة أمرًا حيويًا للغاية لصناعة العملات المستقرة لأنها توفر للمستخدمين القدرة على تخزين أصولهم دون القلق بشأن انخفاض قيمة الأصول. هذه الوظيفة مفيدة في الأسواق الهابطة حيث يوجد الكثير من أوجه عدم اليقين.

باستخدام تيثر (USDT) كمثال، لاحظ دومونت أن العملات المستقرة قادرة على الحفاظ على ربط عملاتها بالدولار من خلال امتلاك احتياطيات متساوية. وأوضح أنه لكي تتمكن تيثر من إنشاء أو سك أي مبلغ من USDT، يجب أن يكون لدى الشركة مبلغ مساوٍ من دولارات الولايات المتحدة في احتياطياتها.

يسمح وجود هذه الضمانات لمستخدمي USDT بالقدرة على استبدال USDT الخاص بهم بالدولار الأمريكي وقتما يريدون. يوضح هذا أن العملات المستقرة قد تكون "نسخًا" فقط من العملة الأصلية. ومع ذلك، يسلط دومونت الضوء على أحد أكبر الاختلافات - وهي أن العملات المستقرة توجد على بلوكتشين.

وبغض النظر عن ذلك، ناقش دومونت أيضًا موضوع العملات المستقرة الخوارزمية. وأوضح أن هذه العملات المستقرة لا تستخدم أي عملة مشفرة أو نقدية كضمان لها. بدلًا من ذلك، تستخدم هذه المشاريع العقود الذكية والخوارزميات المعقدة لإدارة العرض المتداول والتحكم في السعر. ووفقًا لدومونت:

"عندما ينحرف سعر العملة المستقرة عن مستوى ربطها، يتم حرق التوكنات من العرض المتداول. وعلى العكس من ذلك، عندما يرتفع السعر فوق الربط، يتم سك العملات".

في حالة تيرا ، أوضح دومونت أن النظام فشل وتسبب في "انهيار السوق بالكامل". أدت عدة عوامل، بما في ذلك سك عملة تيرا (LUNA)، إلى دفع سعر UST إلى ما دون مستوى ربطه، وتفاقم الأمر مع دفع السعر إلى ما دون أعلى مستوياته.