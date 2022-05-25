شركة رأس مال استثماري سنغافورية تطلق صندوق ويب ٣ وصندوق ميتافيرس بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 08:41 مساءً - أطلقت شركة المشاريع التي تركز على العملات المشفرة "إن جي سي فنتشرز" صندوقًا جديدًا للنظام الإيكولوجي مخصصًا لمشاريع ويب ٣، مما يؤكد زيادة طلب المستثمرين على الشركات الناشئة التي تساهم في تطوير الإنترنت اللامركزي.

جمعت إن جي سي ميتافيرس فنتشرز، ثالث صندوق بلوكتشين للشركة، ١٠٠ مليون دولار من مستثمرين من بينهم بابل فاينانس وهوبي فنتشرز ونيكسو فنتشرز وألتونومي وجي بي آي سي. سيخصص الصندوق رأس المال من أجل "المشاريع عالية الإمكانات" في اقتصاد ويب ٣، وفقًا لروجر ليم، الشريك العام لشركة إن جس سي فنتشرز.

وقد كشفت إن جي سي أن صندوق ويب ٣ قد استثمر بالفعل في ثلاث شركات ناشئة، يوم الأربعاء.

تأسست إن جي سي فنتشرز في سنغافورة في عام ٢٠١٧ كشركة مشروعات تركز على بلوكتشين والتكنولوجيا المالية. كانت من أوائل المستثمرين في سولانا وألغوراند وأويسز وغيرها.

جذبت مشاريع ويب ٣ والميتافيرس اهتمامًا كبيرًا من مجتمع رأس المال الاستثماري. منذ منتصف أبريل، تعهدت الشركات الاستثمارية بنحو ٣ مليارات دولار للاستثمار في مثل هذه المشاريع. والجدير بالذكر أن شركة رأس المال الاستثماري من سيليكون فالي "أندريسن هورويتز" قد أطلق صندوقًا بقيمة ٦٠٠ مليون دولار مخصص لشركات الألعاب الناشئة في اقتصاد ويب ٣.

يتشكل عام ٢٠٢٢ ليكون عامًا آخر يحطم الرقم القياسي للعملات المشفرة. ففي الربع الأول وحده، خصصت الشركات الاستثمارية ١٤,٦ مليار دولار، أو ٤٨٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في عام ٢٠٢١، نحو الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، وفقًا لأبحاث كوينتيليغراف.