أموال العملات المشفرة الخاضعة للإدارة تنخفض إلى مستوى منخفض لم نشهده منذ يوليو ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 24 مايو 2022 08:48 مساءً - شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات خارجية بقيمة ١٤١ مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في ٢٠ مايو، وهي خطوة خفضت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من قبل الصناديق المؤسسية إلى ٣٨ مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو ٢٠٢١.

ووفقًا للإصدار الأخير من تقرير تدفقات الأموال الرقمية الأسبوعي الخاص بكوين شيرز، كانت بيتكوين (BTC) هي المحور الأساسي للتدفقات الخارجة بعد أن شهدت انخفاضًا قدره ١٥٤ مليون دولار على مدار الأسبوع. تزامنت إزالة الأموال مع أسبوع متقلب من التداول شهد تأرجح سعر بيتكوين بين ٢٨٦٠٠ دولار و٣١٤٣٠ دولارًا.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

على الرغم من التدفق الكبير للخارج، يظل تدفق بيتكوين للشهر حتى الآن إيجابيًا عند ١٨٧,١ مليون دولار، في حين أن الرقم حتى تاريخه يبلغ ٣٠٧ ملايين دولار.

في ملاحظة أكثر إيجابية، تمكنت فئة المنتجات الاستثمارية متعددة الأصول من تسجيل تدفقات إجمالية بقيمة ٩,٧ ملايين دولار الأسبوع الماضي. وبذلك يصل إجمالي التدفق السنوي إلى هذه المنتجات إلى ١٨٥ مليون دولار، وهو ما يمثل ٥,٣٪ من إجمالي الأصول المُدارة.

أشارت كوين شيرز إلى الزيادة الطفيفة في التقلب كمصدر محتمل للتدفقات المتزايدة إلى المنتجات الاستثمارية متعددة الأصول، والتي يمكن اعتبارها "أكثر أمانًا بالنسبة للمنتجات الاستثمارية ذات الخط الفردي خلال فترات التقلب". حتى الآن في عام ٢٠٢٠، شهدت هذه المنتجات الاستثمارية تدفقات خارجية لمدة أسبوعين فقط.

قادت كاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT) تدفقات العملات البديلة مع زيادات قدرها مليون دولار لكل منهما، تليها ٧٠٠٠٠٠ دولار من التدفقات الداخلة إلى ريبل (XRP) و٥٠٠٠٠٠ دولار في سولانا (SOL).

التدفقات حسب الأصل خلال الأسبوع المنتهي في ٢٠ مايو ٢٠٢٢. المصدر: كوين شيرز

من بين جميع الأصول التي تمت تغطيتها، شهدت إيثريوم (ETH) أسوأ أداءً حتى الآن هذا العام حيث بلغت قيمة التدفقات الخارجة ٤٤ مليون دولار في شهر مايو مما رفع رقمها حتى الآن إلى ٢٣٩ مليون دولار.

تستمر قوة الدولار في التأثير على معنويات سوق العملات المشفرة

يأتي الاهتمام المتناقص بمنتجات الاستثمار في الأصول الرقمية وسط خلفية ارتفاع الدولار، والذي كان "أحد أهم العوامل الكلية التي تحرك أسعار الأصول على مدار الأشهر الستة الماضية"، وفقًا لشركة دلفي ديجيتال لاستخبارات سوق العملات المشفرة.

مؤشر عملة الدولار الأمريكي. مخطط أسبوع واحد. المصدر: دلفي ديجيتال

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفع مؤشر الدولار (DXY) من ٩٥ في بداية عام ٢٠٢٢ إلى ١٠٢ في ٢٣ مايو، وهو مكسب سنوي بنسبة ٦,٨٪. ويمثل هذا أسرع تغيير سنوي لمؤشر الدولار في التاريخ الحديث وقد أدى إلى الاختراق من النطاق الذي كان عالقًا فيه طوال السنوات السبع الماضية.

حيث قالت دلفي ديجيتال،

"كانت قوة DXY هذه بمثابة عائق ثابت للمخاطرة بأداء الأصول خلال نفس الفترة الزمنية."

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