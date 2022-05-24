المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٢: يجب النظر إلى بيتكوين من منظور الابتكار، حسبما يقول عمدة ميامي

تام شمس - الثلاثاء 24 مايو 2022 08:48 مساءً - يعتقد عمدة ميامي فرانسيس سواريز أنه يجب النظر إلى بيتكوين (BTC) من منظور الابتكار وليس فقط كأصل استثماري.

جاءت تعليقات سواريز خلال مناقشته حول "مستقبل العملات المشفرة" في اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ٢٠٢٢ المنعقد في دافوس. وأوضح قائلًا:

"نحن نعيش في عالم حيث ينظر المستثمرون إلى الأشياء فقط من منظور العائد، ولكن يجب أن يُنظر إلى بيتكوين من منظور مبتكر وتقني."

وعند سؤاله عن آرائه حول الجدل حول التقلبات في سوق العملات الرقمية، قال سواريز إن هذه الظاهرة هي جزء من النظام البيئي للعملات المشفرة وهي شائعة بين التكنولوجيا الناشئة والجديدة.

وذكّر الناس بأنه على الرغم من أن الجدل حول التقلبات يبدو سائدًا فقط خلال سوق هابطة، إلا أنه يلعب دورًا رئيسيًا عندما يرتفع السوق أيضًا.

كما ادعى أن سعر بيتكوين سيصبح مستقرًا بمرور الوقت عندما تتحول من فئة أصول إلى شكل من أشكال "العملة". وأوضح قائلًا:

"سأتحدث من منظور بيتكوين لأنها العملة المشفرة الأصلية. وهي حاليًا تتصرف مثل فئة الأصول، ولكن بمرور الوقت ستتحرك نحو كونها عملة. وبمجرد أن يحتل جانب العملة مركز الصدارة، أعتقد أن السعر سيستقر أيضًا".

عندما سئل عن السبب وراء دعمه لبيتكوين، قال سواريز:

"بمن يمكننا أن نثق اليوم؟ السياسة؟ المصرفيين أم صناع السياسة؟ هذا هو المكان الذي تصنع فيه أمثال بيتكوين فارقًا، لأنه على الرغم من أن الإنسان اخترعها، فقد تم تصميمها لتتبع مجموعة من التعليمات البرمجية التي لا يمكن تغييرها".

وانضمت إلى سواريز شيلا وارين، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة للابتكار، التي اتفقت مع عمدة ميامي في مناقشة بيتكوين وقالت: "لقد أثبتت [بيتكوين] قوتها من خلال الحفاظ على العديد من دورات الأسعار وسعرها الحالي يتحدث الكثير عن دورتها".