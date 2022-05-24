جمهورية إفريقيا الوسطى تطلق مركز العملات المشفرة الرسمي "سانغو"

تام شمس - الثلاثاء 24 مايو 2022 08:48 مساءً - بعد فترة وجيزة من الموافقة على بيتكوين (BTC) كعملة قانونية في جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR)، تتحرك الحكومة المحلية لتوفير البنية التحتية للعملة الرقمية.

حيث اتجه رئيس CAR، فوستين أرتشينج تواديرا إلى تويتر يوم الثلاثاء للإعلان عن الإطلاق القادم لأول مبادرة عملات مشفرة رئيسية في البلاد يطلق عليها اسم "سانغو".

وأشار تواديرا إلى أن إنشاء مركز العملات المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى يأتي بعد فترة وجيزة من اعتماد الجمعية الوطنية للبيتكوين بالإجماع كعملة قانونية.

كانت رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى قد قدمت سابقًا مشروع سانغو كمنصة استثمار قانونية للعملات المشفرة على الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك يوم الثلاثاء. وتم وضع منصة سانغو على أنها "أول مبادرة عملات مشفرة" من CAR وقد سُميت تيمنًا باسم اللغة الرسمية الثانية لـ CAR بعد الفرنسية.

ووفقًا لموقع سانغو الرسمي المذكور في البيان، تم إطلاق منصة سانغو من قبل الجمعية الوطنية وبدعم من حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والرئيس.

وجاء في البيان الرئاسي: "سيؤدي إنشاء أول مركز عملات مشفرة قانوني في قلب إفريقيا إلى تحسين تجربة العملات المشفرة من خلال الارتقاء باعتماد بيتكوين إلى المستوى التالي، مما قد يؤدي إلى جلب المساحة غير التقليدية في العالم".

وأشار تواديرا إلى أن اعتماد ايتكوين يوفر "إمكانيات لا يمكن تصورها" لتطور البلد وتحوله، قائلًا:

"إن مركز العملات المشفرة وبيتكوين [...] والعملات المشفرة هي الأدوات التي ستعيد تصميم مستقبل بلدنا. ويمكن لسانغو ن توجّه دخولنا في حقبة اقتصادية جديدة ذات إمكانات هائلة، لم تتخيلها لا إفريقيا ولا بقية العالم".

قال الرئيس أيضًا إن أمنيته الكبرى هي أن يجعل مشروع سانغو العملات الرقمية في متناول الجميع، مما يخلق حالة دولية لكيفية تحول فوائد العملات المشفرة إلى عوامل للأداء الاقتصادي للبلد. وبحسب ما ورد، أشار الرئيس إلى أن "الاقتصاد الرسمي لم يعد خيارًا"، مضيفًا أن المنصات الجديدة مثل سانغو تهدف إلى معالجة البيروقراطية وتعزيز المنافسة.