بنك الاحتياطي الفيدرالي يجد أن معظم الأمريكيين لا يمتلكون عملات مشفرة، وأولئك الذين يستخدمونها في عمليات الشراء هم من الفقراء

أدرج مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بيانات حول العملات المشفرة في تقريره الجديد عن الرفاهية الاقتصادية للأسر الأمريكية في تقرير عام ٢٠٢١. وقد نظر التقرير السنوي التاسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نتائج الاستطلاع من ١١٠٠٠ شخص تم أخذ رأيهم في أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١.

وأشار التقرير إلى أن الرفاهية المالية هي الأعلى منذ بدء تقديم التقارير، مع ٧٨٪ من البالغين في الولايات المتحدة "في وضع جيد أو يعيشون بشكل مريح ماليًا." وهذا يمثل زيادة بنسبة ٣٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. كتشخيص للياقة المالية، يستشهد التقرير بـ ٦٨٪ من الأمريكيين الذين يقولون إنهم يستطيعون تغطية نفقات الطوارئ البالغة ٤٠٠ دولار باستخدام النقود أو ما يعادلها وحدها.

وقد نظر التقرير في استخدام العملات المشفرة لأول مرة. ووجد أن ١٢٪ من البالغين في الولايات المتحدة يحتفظون بالعملات المشفرة أو يستخدمونها في عام ٢٠٢٠، مع ١١٪ يحتفظون بها كاستثمار، و٢٪ يستخدمونها للشراء أو الدفع، و١٪ يرسلونها إلى الأصدقاء أو العائلة. كان المستثمرون الذين يمتلكون العملات المشفرة "من ذوي الدخل المرتفع بشكل غير متناسب، وكان لديهم دائمًا علاقة مصرفية تقليدية، وكان لديهم عادةً مدخرات تقاعد أخرى"، وكان ٤٦٪ منهم يحصلون على دخل سنوي قدره ١٠٠٠٠٠ دولار أو أكثر و٨٩٪ ممن لم يتقاعدوا لديهم مدخرات تقاعدية. كان لدى تسعة وعشرون في المائة دخل أقل من ٥٠٠٠٠ دولار.

وقد زعم التقرير أن ما يقرب من ٦٠٪ من هؤلاء المستخدمين لديهم مداخيل تقل عن ٥٠٠٠٠ دولار، مع وصول دخل ٢٠٪ منهم إلى أقل من ٢٥٠٠٠ دولار. وكان لدى ٢٤٪ فقط دخل أعلى من ١٠٠٠٠٠ دولار. وثلاثة عشر في المائة منهم ليس لديهم حساب مصرفي. هذا بالمقارنة مع ٦٪ من الأمريكيين البالغين ككل الذين يفتقرون إلى الحسابات المصرفية. وكان سبعة وعشرون في المائة من أولئك الذين استخدموا العملات المشفرة للمعاملات لم يكن لديهم بطاقات ائتمان، مقارنة بـ ١٧٪ من إجمالي السكان.