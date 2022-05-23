المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٢: معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي ليست لامركزية حقًا، حسبما تقول نائبة رئيس البرلمان الأوروبي

تام شمس - الاثنين 23 مايو 2022 11:55 مساءً - معظم بروتوكولات التمويل اللامركزية (DeFi) ليست لامركزية حقًا، مما يعني أننا بحاجة إلى لوائح مناسبة لفهم الأعمال الداخلية لهذه التكنولوجيا الناشئة، وفقًا لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.

ففي مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، طُلب من كايلي تحديد تعريفها للتمويل اللامركزي. ووفقًا للتعريف، فإن التمويل اللامركزي "لامركزي تمامًا"، كما قالت، مما يعني أنه "لا يمكن لأحد التحكم أو [...] التلاعب في شبكات بلوكتشين."

إن تحقيق اللامركزية ليس بالأمر السهل. حيث قالت كايلي إن "معظمهم [...] يقولون إنهم كذلك، لكنهم ليسوا كذلك، في إشارة إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي الحالية. كما أوضحت الحاجة إلى تحديد الجهات الفاعلة في النظام البيئي كجزء من إطار تنظيمي أوسع:

"نحن بحاجة إلى ضمانات لفهم من هو المطور، ومن يتحكم في ذلك، وما هي المفاتيح، وإذا كان بإمكان شخص ما تغيير الكود أم لا، وأين يوجد الاختصاص القضائي. وعلينا التأكد من فهمنا لكيفية عمله. إنه ليس تمرينًا سهلًا. وهذا هو عامل التغيير. إنها تحديات خارجة عن المألوف نحتاج إلى معرفة ما هي الفوائد والتأكد من أننا نتغلب على ذلك من خلال التنظيم الذكي".

كانت كايلي، التي كان عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ عام ٢٠١٤، داعمًا قويًا لبيتكوين (BTC) وتكنولوجيا بلوكتشين لبعض الوقت. وفي مقابلة سابقة مع مجلة كوينتيليغراف، قالت المواطنة اليونانية إن تقنية بلوكتشين تمنحنا الأدوات اللازمة لتقوية وتحسين الأنظمة الحالية من خلال الثقة والاستقرار.