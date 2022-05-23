معاملات لايتكوين السرية تخيف البورصات الكورية

تام شمس - الاثنين 23 مايو 2022 05:46 مساءً - دفعت ترقية ميمبل ويمبل الأخيرة التي تركز على الخصوصية على بلوكتشين لايتكوين (LTC) اثنتين من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا إلى إصدار تحذيرات استثمارية حول خامس أكبر عملة مشفرة.

أصدرت بيتهامب وأبّيت، اللتان تمثلان معًا غالبية حجم التداول في كوريا الجنوبية، بيانات يوم الاثنين لإعلام المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بترقية تعزيز الخصوصية. إن استخدام لايتكوين لتقنية ميمبل ويمبل التي تركز على الخصوصية يسمح للمستخدمين بإجراء "معاملات سرية"، والتي تسمح لهم بإرسال التوكنات مع إخفاء بيانات المعاملات، وفقًا لموقع بيتهامب. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أبّيت بيانًا مشابهًا.

أشارت البورصتان إلى قانون كوريا بشأن الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها، وهو قانون يتطلب من بورصات العملات المشفرة وضع أنظمة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

البورصات الكورية لها تاريخ في حذف العملات المشفرة بعد إجراء مثل هذه التحذيرات. والبورصتان الرئيسيتان الأخريان في كوريا الجنوبية، وهما كوربيت وكوين ون، لم تدلي بأي تصريحات حتى الآن.

تم اقتراح مفهوم ترقية ميمبل ويمبل لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ونصف. وقد تم إصدار الترقية الجديدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن وافقت غالبية العقد على تحديث ميمبل ويمبل (MWEB)، وستكون قادرة على التفاعل مع ميزات خصوصية MWEB الجديدة. وتم الانتهاء منه عند ارتفاع كتلة لايتكوين البالغ ٢ مليون.

تم إنشاء لايتكوين في عام ٢٠١١ كأحد المنافسين الأوائل لبيتكوين (BTC). ووفقًا لكوين ماركت كاب، فهي تحتل المرتبة ١٨ في قائمة العملات المشفرة الأكثر قيمة مع قيمة سوقية تزيد عن ٥ مليارات دولار.