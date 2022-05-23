أفالانش تقترب من مستوى الانهيار الرئيسي الذي قد يؤدي إلى انخفاض سعر AVAX بنسبة ٦٥٪ أخرى

تام شمس - الاثنين 23 مايو 2022 05:46 مساءً - ارتفع سعر أفالانش (AVAX) بنسبة ٠,٥٪ ليصل إلى أكثر من ٣١ دولارًا في ٢٣ مايو، لكن سعر AVAX لا يزال محاصرًا داخل نطاق تداول يبدو وكأنه هيكل "راية هبوطية".

أفالانش يمكن أن يُدفن بالإعدادات الفنية

الرايات الهبوطية هي أنماط استمرارية هبوطية، أي أنها تتحلل بعد أن يتجاوزها السعر في الاتجاه الهبوطي ثم تنخفض - كقاعدة في التحليل الفني - بمقدار ارتفاع الاتجاه الهبوطي السابق، والذي يُطلق عليه أيضًا "سارية العلم".

يقترب سعر AVAX من الانهيار الفني حيث يتحرك سعره نحو قمة الراية، أي النقطة التي تتلاقى فيها خطوط الاتجاه العلوية والسفلية.

يرسم هذا الهدف الهبوطي لزوج AVAX مقابل الدولار عند ١١,٥٠ دولارًا بحلول يونيو ٢٠٢٢، بانخفاض حوالي ٦٥٪ عن سعر اليوم، كما هو موضح أدناه.

مخطط سعر يومي من AVAX مقابل الدولار يتميز بإعداد انهيار "راية هبوطية". المصدر: تريدينغ فيو

سعر AVAX: مستويات الدعم الرئيسية

على العكس من ذلك، قد يكون إعداد انهيار AVAX نحو ١١,٥٠ دولارًا قصيرًا بسبب بعض مناطق الدعم الرئيسية.

فعلى سبيل المثال، يُظهر ملف حجم توكن أفالانش أنه يتم تداوله بالقرب من نقطة التحكم الخاصة به (POC) - وهو المستوى الذي كان المتداولون فيه أكثر نشاطًا منذ عام ٢٠٢١ - حوالي ٣٢ دولارًا.

ومن المثير للاهتمام أن المستوى كان له دور فعال في الحد من محاولات AVAX السلبية في جلسة أغسطس - سبتمبر ٢٠٢١؛ وقد سبق ارتفاعًا بنسبة ٣٩٠٪، والذي شهد وصول AVAX إلى أعلى مستوى له عند حوالي ١٥٠ دولارًا في أواخر نوفمبر ٢٠٢١.

مخطط يومي لسعر زوج AVAX مقابل الدولار مع ملف الحجم. المصدر: تريدينغ فيو

خدم مستوى نقطة التحكم أيضًا كمتوسط ​​خلال اتجاه التوحيد الذي شهدناه بين يناير ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢١. والآن، يحتفظ بأرضية سعرية حتى عندما يتطلع توكن AVAX إلى انهيار الراية الهبوطية، حسبما تمت مناقشته أعلاه.

وفي الوقت نفسه، فإن إنشاء مخطط بياني لتصحيح فيبوناتشي من أدنى مستوى لـ AVAX عند ٢,٧٥ دولار إلى ٩٧,٥٠ دولارًا أمريكيًا يظهر أن AVAX يتماسك بين خط فيبوناتشي ٠,٦١٨ (بالقرب من ٤٠ دولارًا) وخط فيبوناتشي ٠,٧٨٦ (حول ٢٣)، كما هو موضح أدناه.

AVAX/USD weekly price chart featuring Fib support and resistance levels. Source: TradingView

مخطط أسبوعي لسعر AVAX مقابل الدولار يعرض مستويات دعم ومقاومة فيبوناتشي. المصدر: تريدينغ فيو

يثير ذلك احتمال إعادة اختبار أفالانش لمستوى ٢٣ دولارًا كدعم، متبوعًا بحركة ارتداد نحو ٤٠ دولارًا. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى إبطال إعداد الراية الهبوطية.

اتجاه هبوطي بشكل أساسي

اليوم، يتم تداول أفالانش بنسبة ٧٨٪ تقريبًا دون أعلى مستوى قياسي له عند حوالي ١٥٠ دولارًا، مثقلًا بمشاعر هبوطية قوية في أماكن أخرى من سوق العملات المشفرة في بيئة أسعار فائدة أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الانهيار الأخير للنظام البيئي "تيرا" أيضًا على انخفاض أسعار AVAX والعملات المشفرة الأخرى.

لكن الأسوأ لم يأت بعد إذا استمرت AVAX في الاتجاه بالتزامن مع أعلى عملة مشفرة بيتكوين (BTC)، وبالتالي مع نظرائها العالميين المعرضين للمخاطر، مثل ناسداك. كان معامل الارتباط بين أفالانش وناسداك ٠,٩١ اعتبارًا من ٢٣ مايو، مما يدل على أنهما يتحركان في ترادف شبه مثالي.

في ملاحظة أكثر إشراقًا، يُظهر AVAX وعدًا لسيناريو صعودي مؤقت مع تباعد بين ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) وانخفاض الأسعار، وفقًا لمحلل السوق المستقل سكوت ميلكر.

AVAX/USD daily price chart showing bullish divergence. Source: Scott Melker/TradingView

المخطط البياني اليومي لسعر AVAX مقابل الدولار يظهر تباعدًا صعوديًا. المصدر: سكوت ميلكر / تريدينغ فيو

حيث قال ميلكر إن "هناك اختلافات صعودية محتملة مع ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على الكثير من المخططات البيانية للعملات البديلة اليومية"، مضيفًا:

"أحتاج إلى دفعة نهائية لمؤشر القوة النسبية، لكن ما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى أدنى مستوى هنا عبر الأسواق .... في الوقت الحالي."

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