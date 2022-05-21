أوبن سي تُطلق بروتوكول سوق "سي بورت" الذي يسمح بمقايضة التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - السبت 21 مايو 2022 02:41 صباحاً - أعلنت شركة أوبن سي عن إطلاق بروتوكول سوق ويب ٣ من أجل "شراء وبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف بأمان وكفاءة."

ففي منشور مدونة يوم الجمعة، قالت أوبن سي إن بروتوكول السوق، المسمى سي بورت، سيمنح المستخدمين خيار الحصول على التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال تقديم أصول بخلاف توكنات الدفع فقط مثل إيثريوم (ETH). ووفقًا للمنصة، يمكن للمستخدم "الموافقة على توفير عدد من توكنات ETH / ERC٢٠ / ERC٧٢١ / ERC١١٥٥" في مقابل التوكنات غير القابلة للإتلاف، مما يعني ضمنًا مقايضة مجموعة من التوكنات كوسيلة للدفع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي سي بورت تحديد المعايير - على سبيل المثال سمات معينة في عمل التوكنات غير القابلة للإتلاف الفنية أو أجزاء من مجموعة - يريدونها عند تقديم العروض. وستدعم المنصة أيضًا الإكرامية، طالما أن المبلغ لا يتجاوز العرض الأصلي.

حيث قال سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف: "إن أوبن سي لا تتحكم أو تشغل بروتوكول سي بورت - سنكون مجرد واحد، من بين العديد، لنبني على رأس هذا البروتوكول المشترك". "نظرًا لتزايد التبني وإنشاء المطورين لحالات استخدام جديدة ومتطورة، فإننا جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على أمان بعضنا البعض."

يبدو أن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن ارتباكهم بشأن المفاهيم الواردة في بروتوكول السوق الجديد. إذ دعا مستخدم تويتر EffortCapital الآخرين إلى التحقيق في كيفية مقارنة سي بورت بمقايضات ٠x v٤ للتوكنات غير القابلة للإتلاف ، بينما تساءل المستخدم phuktep عن كيفية الإعلان عن تداول كل من التوكنات غير القابلة للإتلاف وإيثريوم لتوكن واحد في نماذج الضرائب.