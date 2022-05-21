تقرير: هيئة السلوك المالي (FCA) ستأخذ في الاعتبار مشكلة إزالة ربط العملة المستقرة الأخيرة عند صياغة قواعد العملات المشفرة

تام شمس - السبت 21 مايو 2022 12:48 صباحاً - قالت سارة بريتشارد، المديرة التنفيذية للأسواق في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أو FCA، إن الجهة التنظيمية ستنظر في التقلبات الأخيرة في أسواق العملات المشفرة عند وضع قواعد للمجال في عام ٢٠٢٢.

ووفقًا لتقرير يوم الجمعة من بلومبرغ، قالت بريتشارد إن الجهة التنظيمية المالية ستأخذ في الاعتبار "تمامًا" مشكلة انفصال العملات المستقرة مثل تيرا يو إس دي (UST) وتيثر (USDT) عن الدولار الأمريكي عند صياغة المبادئ التوجيهية التنظيمية مع وزارة الخزانة لصاحبة الجلالة لإصدارها في وقتٍ لاحق من هذا العام. وفي حين انخفض سعر USDT لفترة وجيزة فقط إلى ٠,٩٧ دولار في ١٢ مايو، انخفض سعر UST بأكثر من ٩٣٪ منذ ٩ مايو ليصل إلى ٠,٠٦ دولار تقريبًا في وقت كتابة هذه المقالة.

حيث قالت بريتشارد: "إن الأمر يُظهر حقًا أمام الذهن المشكلات المهمة الموجودة هنا، من حيث كيف سوق يعمل بشكل جيد وحماية المستهلك بشكل واضح". "في الأسبوع الماضي، حيث رأينا تحركات كبيرة في الأسعار، يظهر ذلك في المقدمة ويظهر أهمية التأكد من أن الناس يفهمون أن المكان الذي يضعون فيه أموالهم يمثل مخاطرة."

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المتحدة في أبريل أنها ستعمل على دمج العملات المستقرة في إطار تنظيمي للأصول الرقمية، نظرًا لأنها يمكن أن تصبح "وسيلة دفع واسعة الانتشار" للعملاء الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، قالت خزانة صاحبة الجلالة إنها ستمضي قدمًا في المبادرات بما في ذلك مراجعة التشريعات الضريبية كما هو مطبق على الأصول المشفرة، والتكليف بإطلاق توكن غير قاب للإتلاف، أو NFT، لصالح رويال مينت، واستكشاف تقنية السجلات الموزعة للاستخدام في الأسواق المالية في المملكة المتحدة.