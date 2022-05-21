إم إس بي ريكوفري تتعاون مع توكينولوجي لإطلاق مبادرة رعاية صحية مرمّزة

تام شمس - السبت 21 مايو 2022 12:48 صباحاً - أعلنت شركة إم إس بي ريكوفري إل إل سي، وهي شركة لاستعادة خدمات الرعاية الصحية مقرها في ميامي بالولايات المتحدة وتقدر قيمتها في المنطقة بـ ٣٢,٦ مليار دولار، عن شراكة تعاونية مع Webحل ويب ٣ "توكينولوجي" لإطلاق منصة بلوكتشين لمنع الاحتيال، بعنوان لايف تشين.

ستسعى لايف تشين إلى الاستفادة من الطبيعة الشفافة التي يمكن التحقق منها لتقنية بلوكتشين لتعزيز إمكانية الوصول إلى رسوم الرعاية الصحية والمطالبات والسجلات الطبية للمرضى والمتخصصين في هذا المجال.

تطبيق المستهلك لايف واليت من إم إس بي ريكوفري - الذي تم إطلاقه في يناير من هذا العام وسجل منذ ذلك الحين أكثر من مليون مستخدم، وفقًا للبيانات الحديثة - سوف يضم التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع حل رمزي لايف كوين.

قدم البيان الصحفي سياقًا أكبر في حجم المهمة داخل صناعة الرعاية الصحية؛ وعلى وجه الخصوص، العمل في مجال سداد مدفوعات التأمين الطبي الثانوي.

"من المتوقع أن يتجاوز العدد الهائل من المطالبات الطبية اليومية التي يتم ترميزها إلى توكنات ٥٠ مليون/يوم بحلول عام ٢٠٢٤، مما يتطلب نوع النطاق والأمان والاستدامة التي لا يمكن أن تقدمها إلا شركة بوليغون".

أصبحت إم إس بي ريكوفري شركة قابلة للتداول العام في منتصف عام ٢٠٢١ بعد الاستحواذ على لايونهارت أكويزيشن كورب ٢ وتعمل في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MSPR.

شارك المؤسس المشارك لبوليغون(MATIC)، سانديب نيلوا، تقييمه للشراكة، مشيرًا إلى أن المشروع "مؤثر حقًا" و"دليل على تطور الحلول الجديدة المغامرة التي يبنيها مطورو مثل توكينولوجي باستخدام تقنية بوليغون."